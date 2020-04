La série s’est-elle trop appuyée sur les stéréotypes?

Blair Underwood peut être bien connu pour son travail sur Quand

Ils nous voient et chers Blancs, mais avant tout cela, Underwood

a pris le rôle du torride Dr Robert Leeds sur Sex

et la ville. Son arc d’histoire a peut-être été de courte durée, mais il a certainement

fait une impression sur les fans de la série. Mais cela n’a presque pas eu lieu.

Underwood s’est vu offrir un rôle complètement différent dans la série, mais il l’a tourné

vers le bas parce que c’était trop stéréotypé. Il n’est pas la première personne à signaler

les stéréotypes employés dans le spectacle. En fait, cela s’est produit plusieurs fois.

Underwood a presque joué un record record

Saisons avant de prendre le rôle du Dr Leeds, Underwood

s’est vu offrir le rôle de Chivon Williams. Chivon, qui a été présenté au gang

quand ils se sont arrêtés au restaurant de sa sœur pour le dîner, était un record record

qui finit par sortir brièvement avec Samantha

Jones.

Underwood a refusé la partie parce qu’il n’aimait pas le

nature stéréotypée de celui-ci. Asio Highsmith a fini par assumer le rôle. Forgeron

est surtout connu pour son travail à Zoolander. Il n’a pas ajouté d’acteur

crédit à son curriculum vitae depuis 2002, selon l’IMDB.

Quand Underwood s’est vu offrir le rôle de Chivon, il a dit au

société de production qui ne l’intéressait pas, car elle se focalisait trop sur la “curiosité”

de sortir avec un homme noir. Underwood a déclaré aux producteurs qu’il n’avait aucun intérêt à

jouer un rôle qui a poussé la race si fort. Cela a pris quelques années de plus, mais finalement,

ils sont revenus vers lui.

Sex and the City a été critiqué pour ses stéréotypes

souvent

Alors que Sex and the City était très populaire pendant sa

exécution initiale, la série n’était pas sans ses détracteurs. En fait, la série s’appelait

plusieurs fois au fil des ans pour sa dépendance aux stéréotypes. Si tu regardes

de près, vous avez peut-être remarqué que même les personnages de soutien à long terme

n’ont pas été épargnés par les stéréotypes. Le personnage de Stanford en est un parfait exemple.

Les personnages principaux ne sont pas sortis indemnes non plus.

Cynthia

Nixon, qui a endossé le rôle de Miranda, a noté que le premier film

la prémisse de tricherie la dérangeait grandement. La carrière de Miranda a été principalement blâmée pour

son mari, la tricherie de Steve Brady, note Harper

Bazar. Ce n’était pas la première fois que Miranda, axée sur la carrière,

blâmé pour son incapacité à garder un homme.

Le spectacle manquait également d’hommes et de femmes de couleur en grande partie

rôles

Les critiques ont également fait valoir que la série n’offrait pas de

pièces pour hommes et femmes de couleur. le

Guardian note qu’une personne de couleur n’a jamais reçu de soutien vital

rôle, et même lorsque des hommes et des femmes de couleur ont été moulés dans la série, ils étaient

souvent stéréotypées au point d’être offensantes.

Kristin Davis comme Charlotte York, Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon comme Miranda Hobbs et Kim Cattrall comme Samantha Jones | Brian Ach / WireImage

La micro-agression existait également, affirment les critiques, et la série,

quand on le regarde de près, il a tendance à se moquer des groupes les plus marginalisés. le

Le Guardian note que des termes comme «l’or du ghetto» sont lancés librement.

Sex and the City n’est pas la seule série coupable de micro-agression. Spectacles

qui étaient populaires au cours de la même période sont également cités pour leur confiance

sur les stéréotypes de certains groupes. Gilmore

Les filles, par exemple, sont souvent citées pour ses blagues au détriment des

Communauté LGBTQ. Des amis ont été appelés dans le passé pour ne pas avoir

jette des hommes et des femmes de couleur dans des rôles importants.