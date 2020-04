La sexologue Shan Boodram partage ses conseils pour les couples en quarantaine ensemble

Expert du sexe et des relations, Shan Boodram, partage quelques conseils sur la façon de gérer la quarantaine avec un autre significatif.

Tout en parlant avec TooFab, Boodram, un éducateur certifié en intimité qui se décrit comme “un peu comme le Dr Ruth rencontre Rihanna”, a offert des conseils d’experts sur tout ce qui concerne le sexe, les rencontres et les relations – en particulier quand il s’agit d’isoler à la maison au milieu de la pandémie de Coronavirus.

Comme le dit Boodram, 34 ans, nous vivons «la période la plus anormale de tous les temps» et pour de nombreux couples, passer plus de temps ensemble que d’habitude peut soulever des défis.

Lorsqu’on lui a demandé comment les couples peuvent naviguer dans leur relation lorsqu’ils sont isolés, Boodram suggère qu’ils «créent une nouvelle normalité».

“C’est une nouvelle normalité au milieu de la période la plus inhabituelle de l’histoire, non?” elle a expliqué. “C’est une chose d’être à la fois au chômage en même temps ou d’élever des enfants en même temps, mais d’être seul à la maison pendant la pandémie où vos angoisses sont exacerbées … Vous devez vraiment avoir de la compassion en dessous de tout cela. Si votre partenaire a une pulsion sexuelle très élevée à ce moment-là, cela peut être une confusion d’excitation. Si votre partenaire a une pulsion sexuelle très faible pendant cette période, son système de combat ou de fuite peut être hyperactivé au point qu’il ne se sent réellement jamais comme avoir ces moments calmes et connectés. Ces deux choses peuvent être également vraies. “

«Être curieuse, je pense que votre partenaire est vraiment important», a-t-elle poursuivi. “Avoir beaucoup de dialogue, créer des frontières quand vous êtes séparés, créer des espaces où les deux peuvent se rencontrer et à quoi cela ressemble [and] trouver une stratégie d’adaptation ensemble. Il y a beaucoup de travail à faire mais dans le succès, vous en sortez plus connecté, plus empathique et plus affectueux envers votre partenaire. “

Quant aux célibataires, Boodram a expliqué comment la quarantaine peut être bénéfique à la fois pour ceux qui sont intéressés par les fréquentations et ceux qui préfèrent utiliser le temps pour travailler sur eux-mêmes.

Décrivant l’isolement comme “un moment intéressant” pour être célibataire, Boodram a souligné comment les applications de rencontres en ligne comme Bumble et OkCupid ont prospéré bien que les gens ne puissent pas se rencontrer à jour – et a expliqué comment cela peut être utilisé comme un avantage.

“Les gens cherchent à se connecter en ce moment et la question était auparavant,” Eh bien, est-ce un groupe de crochet? Que cherchent-ils? “”, A-t-elle déclaré. “Comme maintenant, c’est une sorte de question nulle et non avenue parce qu’en fin de compte, comme nous n’allons pas arriver à cet espace en ce moment. Donc, vous n’avez pas d’autre choix que d’apprendre à connaître quelqu’un en tant qu’être humain avant de décider si vous voulez avoir une relation sexuelle avec eux ou à long terme ou un mélange des deux. “

Bien que Boodram ait admis qu’elle était “très méfiante à propos des conseils normatifs” car “chaque individu est différent”, elle a assuré que tout allait bien si les célibataires n’avaient “aucun intérêt” à sortir ensemble pendant la quarantaine.

“Sachez simplement que si vous voulez vous connecter et sortir ensemble, c’est un très bon moment”, a déclaré Boodram. “Si vous voulez passer seul à vous reconnecter, ce qui est totalement sain et normal, cela pourrait être une très belle chose. Si vous êtes quelque part entre les deux et vous juste, vous devez avoir un cybersexe insignifiant juste pour passer à travers le mécanisme d’adaptation. C’est aussi bien. et devinez quoi? Zoom, c’est avoir des orgies sexuelles, donc il y a un espace et une place pour tout ça. ”

Boodram – qui est connue par sa communauté comme “Shan Boody” – est l’auteur à succès de “The Game of Desire”, a un chaîne YouTube populaire et a accueilli des émissions de rencontres, y compris la série de relations Facebook Watch, “Make Up or Break Up” et “Guide to Sex” de MTV. L’un de ses derniers projets est l’hébergement “Sexologie” sur Quibi, la plate-forme vidéo mobile abrégée où tout le contenu peut être visionné en 10 minutes ou moins.

“Sexology”, qui a été lancé conjointement avec Quibi au début du mois, montre aux téléspectateurs “comment naviguer dans le sexe, les rencontres et les relations aujourd’hui – lorsque les règles de l’amour et de l’attraction sont confuses et fluides”.

Boodram a déclaré qu’elle avait déjà filmé plus de 100 épisodes, dont deux semaines de “questions liées à l’intimité, aux rencontres et au sexe liées à COVID-19”. Elle a également parlé à TooFab de certains sujets à venir que “Sexologie” abordera.

“J’essaie de penser au-dessus de ma tête des sujets que nous avons traités”, a-t-elle déclaré avant de les renvoyer. “Nous avons donc fait du cannabis et du sexe. Nous avons donc eu un cannasexuel, c’est-à-dire quelqu’un qui infuse régulièrement du CBD ou du THC, pas seulement, vous savez, en termes de ce qu’ils font avant le sexe, mais en fait pendant l’acte lui-même, et les produits que vous pourrait utiliser si vous êtes un cannasexuel. “

“Nous avions une asexualité. Nous avons eu des relations toxiques”, a-t-elle poursuivi. “Nous avons fait pourquoi vous n’obteniez pas le deuxième rendez-vous, comme des gens qui sont simplement devenus fantômes de façon chronique.”

Selon Boodram, les futurs épisodes exploreront également le squirting, quelques “conseils de base sur le point d’entrée” pour pratiquer le sexe oral sur une femme, et la digisexualité, un moyen pour les gens “d’utiliser la technologie du nouvel âge pour se connecter plus que jamais avec les gens”.

Découvrez plus de Shan Boodram sur “Sexologie”, qui est diffusé tous les jours de la semaine sur Quibi.

