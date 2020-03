La sobriété de Russell Brand mise à l’épreuve par l’isolement

2020-03-19 22:30:06

Russell Brand dit que l’auto-isolement à la suite de la pandémie de coronavirus remet en question sa sobriété, car il assiste habituellement aux réunions de groupe pour l’aider avec ses dépendances.

Le comédien et acteur de 44 ans pratique la distance sociale et s’isole autant que possible à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, mais a déclaré que rester loin des gens lui était difficile, car il assistait généralement à des réunions de groupe pour aider à ses dépendances.

Il a déclaré: “Je suis une personne qui doit appartenir à des groupes de soutien et à des communautés pour m’aider à résoudre mes nombreux problèmes de santé mentale évidents et très sanglants, principalement en ce qui concerne la toxicomanie. J’aime rencontrer d’autres personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme et obtenir de l’aide pendant que je travaille sur un programme en 12 étapes. ”

Russell a plutôt eu des réunions en ligne, où il peut discuter avec ses pairs dans le confort de sa maison.

Il a ajouté: “Heureusement, il existe des groupes de branchement en ligne – pas des groupes de branchement, c’est une chose différente, c’est la vieille vie – des groupes de rencontre, c’est beaucoup plus ma vitesse.”

La star de “ Get Him To The Greek ” a également expliqué qu’il était actuellement coincé à Mullumbimby, une petite ville de campagne de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, après avoir annulé une série de concerts dans le pays au milieu de l’épidémie du virus, également connu sous le nom de COVID. -19.

Il a déclaré: “Il se trouve que je suis en Australie en ce moment et l’une des plus grandes questions auxquelles je suis confronté est:” Oh wow, retournons-nous au Royaume-Uni maintenant? D’où vous venez, c’est d’où vous venez, c’est difficile, n’est-ce pas? ”

Et Russell trouve intéressant que pendant la pandémie, les médias sociaux – qui ont souvent été critiqués pour leur isolement – soient désormais le seul moyen pour les gens de communiquer avec le monde extérieur, car ils sont obligés de rester chez eux.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il a déclaré: ” [online] est la seule option que nous avons. “

