La société de production «Under Deck» a appris une dure leçon sur le casting

Un assassin horrible était une façon horrible d’apprendre une dure leçon sur le casting pour le cofondateur de 51 Minds Entertainment, Mark Cronin. Mais c’est une des principales raisons pour lesquelles les producteurs de téléréalité sont plus prudents que jamais.

La société de Cronin, qui produit ci-dessous Deck, a été l’un des premiers à adopter la télévision réalité. Mais bien avant que Under Deck ne soit une lueur dans les yeux de Cronin, les autres émissions de téléréalité de 51 Minds comme The Surreal Life généraient beaucoup de buzz. 51 Minds était une société de production à chaud à l’aube de l’ère de la téléréalité. À l’époque, Cronin était au sommet du monde. Jusqu’à ce qu’un moment fatidique bouleverse tout, se révélant être un récit édifiant pour le casting de téléréalité.

Megan Hauserman arrive au Playground le 4 septembre 2009 à Las Vegas, Nevada | Isaac Brekken / .

Il y a plus de 10 ans, Cronin a créé une série intitulée Megan Wants a Millionaire, qui a tout changé. L’émission était essentiellement un spin-off de Rock of Love avec Bret Michaels où la candidate Megan Hauserman est rapidement devenue une favorite des fans de l’émission. Hauserman, qui était apparue dans des émissions de téléréalité précédentes et modelée pour Playboy avait une telle allure de fan, l’équipe de Cronin a créé le spectacle Megan pour lui permettre de rencontrer finalement l’homme millionnaire de ses rêves. Le spectacle est devenu Cronin et une femme nommée le pire cauchemar de Jasmine Fiore.

La vérification des antécédents était terminée

Alors que la plupart des réseaux ont une sorte de processus de vérification des antécédents de la réalité, aucun protocole spécifique n’est obligatoire, selon EW. En 2009, le VH1 de Cronin et Viacom, qui était le réseau avec lequel il travaillait à l’époque, a utilisé l’intelligence collective pour vérifier les antécédents. La projection comprenait une liste détaillée de toutes les adresses où le candidat avait résidé, des tests psychologiques, des tests écrits et même, dans certains cas, des tests de tache d’encre.

En outre, les dossiers judiciaires et d’arrestation ont également été fouillés au sujet de la personne. Erika Worth a fondé Collective Intelligence et travaille avec Viacom depuis 2003. Elle a déclaré à EW: «Dans les années où nous avons travaillé avec eux, nous avons effectué 500 000 vérifications des antécédents et nous n’avons jamais eu un seul incident.»

Celui qui a glissé à travers les mailles du filet

Quand Cronin coulait Megan Wants a Millionaire, il a rencontré le futur «millionnaire» Ryan Jenkins. À l’époque, Jenkins était un promoteur immobilier de 32 ans qui a assisté à une soirée de casting. “Ryan Jenkins avait l’une des meilleures personnalités de cette planète”, a déclaré à EW Christopher Catalano, producteur de casting senior pour 51 Minds de 2007 à 2011. «Il intriguait, il le savait. Il n’était pas le plus beau mec du monde – il avait juste ce charisme. “

Pendant le tournage, les producteurs ont remarqué quelques nuances sur Jenkins qui les ont amenés à croire que ce n’était peut-être pas la vraie affaire. Il a apporté une garde-robe très limitée au tournage et portait une fausse Rolex. De plus, il a réussi à se rapprocher extrêmement de la victoire.

Des personnalités de la télévision Megan Hauserman, (R) et Cecille Gahr organisent une soirée au Playground | Isaac Brekken / .

Hauserman est tombé amoureux de Jenkins, mais lorsque les producteurs ont appris qu’il pourrait finir par gagner, ils ont partagé avec Hauserman que Jenkins “n’était pas sympathique dans ses interviews” et “montait un spectacle” pour elle, rapporte EW. Lorsque Hauserman a finalement choisi un autre homme, Jenkins était bouleversé. “Il était vraiment contrarié”, a déclaré Hauserman. “Et j’ai été bouleversé aussi.”

L’histoire prend une tournure inattendue

Hauserman a appelé Jenkins quelques jours après la fin de l’émission pour voir s’ils pouvaient peut-être se reconnecter. Cependant, il l’a appelée en premier. «Il m’a appelé et m’a dit:« Je dois vous dire quelque chose. J’étais tellement bouleversée quand j’ai quitté le spectacle, je suis allée à Vegas et j’ai rencontré une fille. Elle est mon âme sœur et nous nous sommes mariés », a expliqué Hauserman à EW.

Peu de temps après avoir été renvoyé de la série, Jenkins a soudainement épousé le mannequin Jasmine Fiore. Jenkins a rapidement sauté sur un autre spectacle, I Love Money 3 et était déterminé à remporter le prix de 250 000 $. “Il n’arrêtait pas de dire [Fiore] au téléphone, “je vais gagner cela, et vous et moi allons avoir la vie que j’ai toujours promise”, raconte Cronin.

Mark Cronin, producteurs exécutifs, Jeff Olde, vice-président principal VH1 et Chris Abrego, producteur exécutif | Enos Solomon / FilmMagic

“Alors il lui demandait:” Où étiez-vous hier soir? “Parce qu’il est au Mexique en train de tourner la série, et elle vit à Las Vegas. Il était très jaloux et très méfiant envers elle. Nous en faisions une histoire dans l’émission. Nous étions comme, “Regardez ce gars, il est obsédé par ce [model] Il est marié. C’était drôle, jusqu’à ce que ce ne soit pas drôle du tout. “

Et une fin horrible

Environ cinq mois après la dernière conversation de Hauserman avec Jenkins, elle a appris la nouvelle choquante. «J’étais sous la douche et mon ami est entré en courant dans la salle de bain en criant que [Ryan] était à la télévision », a-t-elle déclaré à EW. “Ils ont montré son visage et ont dit qu’il était un suspect et qu’ils ont trouvé [Fiore’s] corps. Je pensais que c’était un accident. Ma première pensée a été, je ne pensais pas qu’il l’avait fait exprès. “

Le corps de Fiore a été découvert brutalisé, uniquement identifiable par le numéro de série sur ses implants mammaires. “C’est la pire chose qui me soit arrivée dans ma carrière”, a déclaré Cronin. “Quand quelque chose se rapproche de chez soi, c’est vraiment une chose effrayante.”

“Les détails étaient horribles”, se souvient Cronin. “Je me sentais” Wow, il regarde ça comme un défi dans la série. “Nous ferions des défis sur [Megan] tout le temps, par exemple, “Faites une présentation à notre conseil d’administration sur la façon dont vous allez faire votre prochain million”, peu importe. Je me suis dit: “Il s’est lancé un défi où il l’a tuée, et maintenant il doit trouver un moyen de s’en tirer.” “Jenkins s’est enfui et a été retrouvé mort deux jours plus tard.

51 Esprits et intelligence collective implosés

51 Minds and Collective Intelligence sont passés en mode brouillon, mais les deux sociétés ont subi des pertes importantes. Comment est-ce arrivé? L’Intelligence Collective a fait les vérifications d’antécédents et de police, mais uniquement aux États-Unis. Jenkins venait du Canada. Ainsi, l’intelligence collective a sous-traité à Straightline International, qui a rendu Jenkins avec un dossier vierge.

Plus tard, Straighline International a admis une erreur grossière dans le chèque. «Selon Collective Intelligence, le casier judiciaire de Ryan Jenkins au Canada a échappé à la notification… à la suite d’une erreur d’un greffier canadien.»

“Nos noms étaient de la boue”, se souvient Cronin. Megan Wants a Millionaire n’a diffusé que trois épisodes et a été annulée. 51 Minds étaient alors prêts à rembourser 12 millions de dollars au réseau. L’Intelligence Collective a subi des licenciements massifs, mais comme 51 Minds, elle s’est finalement regroupée et est redevenue une entreprise plus forte.

Comment la perspective de Cronin a-t-elle changé?

Cronin a partagé avec EW à quel point il était plus impliqué dans le processus de casting. Il a dit que le meurtre “cristallise chaque conversation [I have] pendant le processus d’approbation d’un candidat ou d’un acteur. »

Il a ajouté: «Nous sommes plus prudents une fois que l’émission a cessé de rester enregistrée pour rester en contact étroit avec tout le monde», a-t-il fait remarquer. «Nous les surveillons. Nous avions une femme sur le pont inférieur qui avait besoin de conseils psychologiques après le spectacle… Il y avait des signes de danger, elle criait à l’aide de différentes manières, et nous nous sommes assurés qu’elle recevait des conseils professionnels. »

Ci-dessous, les fans de Deck qui ont lu l’article d’EW se sont demandé sur Twitter si l’acteur auquel Cronin faisait référence était Caroline Bedol de la saison 6. Bedol a répondu à la question directement sur Twitter.

«J’ai dit à @BravoTV s’ils ne protégeaient pas la vérité du harcèlement sexuel que j’ai subi de la part de Kate, je publierais un enregistrement téléphonique. Leur psychologue m’a appelé le lendemain et a insisté pour que j’étais maniaque et l’incident ne s’est produit que dans ma tête », a-t-elle répondu. Bedol continue de s’exprimer sur les médias sociaux à propos de l’instance de Under Deck, commentant sa saison et la saison en cours.