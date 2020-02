La société propriétaire de l’hélicoptère Kobe Bryant est décédée et a une longue histoire de conflits de sécurité

La mort de Kobe Bryant, ainsi que la mort de sa fille, Gianna, et de sept autres personnes à bord d’un hélicoptère condamné le 26 janvier, ont choqué le monde. Au cours des deux semaines qui ont suivi le crash, plusieurs hommages ont été rendus à l’ancien Laker et aux autres victimes du crash. Un mémorial public est également prévu le 24 février. Même maintenant, alors que les pertes de vie prématurées ont commencé à couler, les fans ne peuvent pas comprendre comment Bryant et tant d’autres ont été perdus si soudainement. En fait, la société qui possédait et exploitait l’hélicoptère qui a coûté la vie à Bryant avait un dossier de sécurité irrégulier.

Island Express Helicopters Inc. a perdu plusieurs appareils

les accidents

L’hélicoptère transportant Bryant s’est écrasé sur une colline à Calabasas en 2020, mais ce n’est pas la première fois que la compagnie enregistre des blessures pendant les vols. En 1985, un hélicoptère immatriculé à Island Express Helicopters Inc. est entré en collision avec un hélicoptère Helitrans au-dessus de l’océan. Tous ceux à bord de l’hélicoptère appartenant à Island Express ont survécu, mais plusieurs ont été grièvement blessés. Une personne à bord de l’avion Helitrans a été tuée dans l’accident. Les deux sociétés ont été citées pour des procédures de sécurité inappropriées.

Kobe Bryant arrive par hélicoptère pour son dernier match en NBA en 2016 | Kevork Djansezian / .

En décembre 1999, la société a eu un autre incident au cours duquel un hélicoptère s’est écrasé lors d’une visite touristique, personne n’a été tué dans l’incident. En mai 2008, la société a enregistré un autre incident grave. Une perte de puissance du moteur a fait tomber un hélicoptère au sol. À l’époque, l’hélicoptère était à 200 à 400 pieds dans les airs, selon le Los Angeles Daily News. L’accident, survenu à Catalina, a fait trois morts et trois blessés graves.

Island Express Helicopters Inc. a mis la tête à la sécurité

inspecteurs

La compagnie était bien connue de la Federal Aviation

Administration. En fait, ils ont eu plusieurs rodages avec un inspecteur de sécurité sur

années et à travers plusieurs changements de direction. Selon le

New York Times, l’entreprise n’avait pas la certification nécessaire pour

voler par mauvais temps. Selon des informations, Island Express Helicopters ne disposait que d’un

certification d’exploitation pour V.F.R, mieux connu sous le nom de règles de combat visuel, bien que

le pilote était certifié pour voler avec des instruments. La certification V.F.R n’est pas inhabituelle,

selon les rapports.

Island Express Helicopters, la société propriétaire de l’hélicoptère qui s’est écrasé dimanche, tuant la légende de la NBA Kobe Bryant et huit autres, “suspend tous les services de vol pour des raisons opérationnelles”, ont déclaré deux représentants de la compagnie à CNN https://t.co/29TqVJUhya

– CNN (@CNN) 30 janvier 2020

Les problèmes entre Island Express et la F.A.A s’étirent

des décennies en arrière, cependant. Selon MSN,

l’entreprise a repoussé les normes de sécurité strictes pendant des années et même

a demandé un nouvel inspecteur de la sécurité lorsqu’ils étaient régulièrement en désaccord avec celui

ils ont été assignés. Gary Lackey, qui a été chargé d’inspecter l’entreprise à un

point, a déclaré aux journalistes qu’il était préoccupé par leur manque d’investissement dans

sécurité. Il s’est retiré comme inspecteur à au moins une occasion.

Qu’est-ce qui a causé l’accident qui a tué Kobe Bryant?

Bryant, sa fille de 13 ans, son entraîneur de basket-ball et plusieurs autres membres d’une équipe de jeunes de basket-ball sont montés à bord d’un hélicoptère à l’aéroport John Wayne. À 9 h 06, l’avion a décollé en route vers l’aéroport de Camarillo à Camarillo, en Californie. Selon le Los Angeles Times, c’était un vol que Bryant et sa fille, Gianna, connaissaient intimement.

Le pilote, Ara

Zobayan était le premier choix de Bryant pour les pilotes. Avec près de 20 ans

expérience, Zobayan était suffisamment expérimenté pour voler selon la qualification de vol aux instruments. Il aurait

enregistré plus de 8 000 heures de vol, et selon tous les comptes, était un responsable et

pilote compétent. Le temps ce matin-là, cependant, était mauvais. Selon

rapports, la visibilité était si faible, en raison du brouillard dense, que le LAPD avait échoué

sa propre division de soutien aérien. Quoi qu’il en soit, Zobayan s’est envolé, demandant une autorisation spéciale

du contrôle du trafic aérien.

À 9 h 45, l’hélicoptère s’est écrasé sur une colline à Calabasas,

à environ 20 miles de sa destination. Tout

neuf personnes à bord sont mortes. Les enquêteurs pourraient mettre des mois à proposer

une raison officielle de l’accident, mais beaucoup croient que la météo et l’erreur du pilote

peut avoir causé l’accident.