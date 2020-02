La soeur aînée de Kobe Bryant reçoit un hommage touchant au tatouage

2020-02-27 09:30:04

La sœur aînée de Kobe Bryant, Sharia Washington, a rendu hommage à son défunt frère et nièce avec un nouveau tatouage avec leurs numéros de maillot et un serpent mamba noir.

La sœur aînée de Kobe Bryant a rendu hommage à son défunt frère et nièce avec un nouveau tatouage.

La charia Washington a partagé une photo de son nouveau design cette semaine – qui comprend les numéros de maillot de Gianna et de Kobe – pour se souvenir de la paire après leur mort tragique aux côtés de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère au début du mois.

Publié sur Instagram, l’encrage montre un serpent mamba noir – rappelant le surnom de la légende du basket-ball – enroulé comme un signe infini autour des chiffres deux et 24.

Dans la légende, la charia a simplement remercié le tatoueur Peter Barrios.

Quelques jours après la triste mort de Kobe, la charia et l’autre sœur de la star, Shaya Tabb, ont publié une déclaration conjointe pleurant leur frère.

Ils ont déclaré: “Au nom de notre famille, nous nous joignons à Vanessa, Natalia, Bianka et Capri dans le deuil de la perte de Kobe et Gianna dans un accident aussi tragique.

“Nous sommes dévastés par la perte de notre frère, fils, nièce et petite-fille, et nos pensées vont à toutes les familles qui ont perdu leurs proches dimanche.

“Nos vies sont changées à jamais. Merci pour vos prières, les nombreux appels, SMS, e-mails et cartes.”

Lundi (24.02.20), la veuve de Kobe, Vanessa Bryant, a prononcé un discours au mémorial public de son mari au Staples Center de Los Angeles.

Le message de Vanessa l’a vue consacrer la première partie à sa défunte fille, qu’elle a décrite comme “une âme incroyablement douce et douce”.

Elle a dit: “Je vais commencer par ma petite fille Gianna Bryant, une âme incroyablement douce et douce.

«Elle était toujours réfléchie. Son sourire était comme le soleil. Son sourire occupait tout son visage, comme le mien. Kobe a toujours dit qu’elle était moi. Elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme. Elle était tendre et aimante avec ce qu’elle avait le meilleur rire. C’était contagieux. C’était pur et authentique. ”

La beauté a ensuite parlé de la fin de la légende de la NBA et a déchiré en décrivant leur romance, qui a commencé quand elle était adolescente.

Vanessa a ajouté: “Il était le mari le plus étonnant. Kobe m’aimait plus que je ne pourrais jamais l’exprimer ou le dire. Il était le lève-tôt et j’étais l’oiseau de nuit.

“J’étais du feu et il était de la glace, et vice versa parfois. Nous nous équilibrions. Il ferait n’importe quoi pour moi. Je ne sais pas comment je méritais un homme qui m’aimait et me voulait plus que Kobe. Il était charismatique, un gentleman. Il aimait, adorait et était romantique. Il était vraiment le romantique dans notre relation. “

