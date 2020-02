La sœur d’Angela Simmons essaie de l’installer avec Costar pour grandir dans le hip-hop

Le “mari TV” de Vanessa Simmons pourrait-il devenir l’homme réel de sa sœur?

C’est ce que Vanessa espère clairement dans ce clip en avant-première de ce soir “Grandir Hip Hop,” dans lequel Angela Simmons s’arrête sur le tournage du dernier projet de sa sœur, pour se retrouver seule avec la costar Blue Kimble.

“Tu veux que je divertisse ta sœur?” Demande Blue alors que Vanessa quitte la pièce. “Qu’est-ce que c’est, Chippendales?” demande Angela, avant de rire si fort qu’elle finit par renifler.

Comme le montrent les images précédentes, sa famille dit que ses grognements ne sortent que “si elle est dans un gars.”

Admettant qu’elle pense que Kimble est “plutôt mignonne” dans un confessionnal, Angela dit qu’elle sait que Vanessa ne l’a fait venir que “parce qu’elle veut m’installer avec Blue.” Elle ajoute: «J’ai l’impression que c’est ce qu’elle essaie de faire.»

Dans cet esprit, elle essaie ensuite de voir à quel point ils sont compatibles en lui demandant son signe astrologique et en voyant si les deux feraient un bon match. Il s’avère que ce sont, comme sa recherche le dit, ce serait “une paire parfaitement adaptée qui peut devenir entièrement dévouée.”

“Nous, amoureux!” S’exclame Blue en apprenant la nouvelle.

