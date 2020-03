La sœur de Matthew Broderick est sur la voie du rétablissement après le diagnostic de coronavirus

2020-03-15 11:30:06

La sœur de Matthew Broderick est “sur la voie d’un rétablissement complet” après avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

L’acteur de 57 ans, marié à Sarah Jessica Parker, a révélé que sa sœur de 64 ans, Janet Broderick, se rétablit actuellement à Beverly Hills, en Californie, après avoir été hospitalisée avec le virus.

Matthew a expliqué aux gens: “Toute ma famille est reconnaissante de la préoccupation et des souhaits de ma sœur Janet. Je suis heureuse de dire qu’elle se sent beaucoup mieux et qu’elle est sur la voie d’un rétablissement complet.

«Nous sommes tous très reconnaissants des merveilleux soins qu’elle a reçus des incroyables médecins et infirmières de Cedars-Sinai.»

Janet est tombée malade après avoir assisté à la conférence du Consortium des paroisses épiscopales dotées à Louisville, Kentucky.

Un autre participant de la paroisse – All Saints Episcopal Church – avait déjà été diagnostiqué avec le virus.

L ‘église a déclaré: “Elle reçoit les meilleurs soins médicaux disponibles et le pronostic de ses médecins est pour un rétablissement complet et complet.

«Cela prendra un certain temps, mais Janet se repose confortablement à Cedars jusqu’au moment où elle est libérée et peut rentrer chez elle pour achever son rétablissement.»

Pendant ce temps, Matthew et sa femme ont récemment annoncé qu’ils suspendaient la reprise à Broadway de la «Plaza Suite» de Neil Simon en raison du virus.

Sarah, 54 ans, a expliqué sur Instagram: “Broadway ne restera pas silencieux longtemps. Nous serons de retour. Le Rialto fredonnera. Times Square va bousculer et s’agiter Et nous serons prêts à ouvrir les portes du magnifique Hudson Theatre et partager un après-midi ou une soirée ensemble.

“Nous comptons les jours avant que les chapiteaux ne soient à nouveau allumés. En attendant, nous pensons à tous ceux qui sont touchés et espérons la bonne santé de tous. X, SJ. (Sic)”

