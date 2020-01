La sœur de Zayn Malik accueille son premier enfant

2020-01-04 07:30:05

Zayn Malik est devenu oncle après que sa sœur Safaa et son mari Martin Tiser auraient accueilli leur premier enfant ensemble.

La sœur de Zayn Malik, âgée de 17 ans, aurait donné naissance à son premier enfant.

Safaa Malik a épousé son petit ami Martin Tiser, 18 ans, dans sa ville natale de Bradford, Leeds en septembre, quelques jours seulement après ses 17 ans, et le couple aurait maintenant accueilli une petite fille ensemble.

Selon MailOnline, une photo du bébé a été partagée en ligne, bien que son visage soit caché.

La photo comprenait un message, qui a révélé que le nom du tot est Zaneyah et qu’elle pesait 8 lb 3 oz.

Après le mariage de l’année dernière, la mère de Safaa, Trisha, est allée sur Instagram pour partager des photos du grand jour.

Elle a légendé une collection d’images: “Mes bébés filles grand jour (sic) et ont ajouté des émojis cardiaques.”

La sœur de Zayn, Waliyha, 21 ans, a partagé une photo du gâteau de mariage sur Instagram, qui comprenait la date et un signe “ M. et Mme Tiser ”.

Et le marié de Safaa, Martin, s’est rendu sur sa propre page Instagram pour remercier les gens de leurs bons voeux après leur traditionnelle cérémonie de Nikkah.

Il a écrit: “Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous l’apprécions tellement.”

La famille de Safaa a également partagé des photos de sa douche de bébé en octobre.

La mère et le père de Zayn, Yaser, sont toujours basés à Bradford, où il a grandi, avec ses frères et sœurs, dont la sœur aînée Doniya, 28 ans.

L’ancien chanteur de One Direction est très proche de sa famille, avec Waliyha apparaissant dans le clip “ Story of My Life ” à ses côtés.

Dans le film 1D ‘This Is Us’, les fans ont vu la star au cœur bienveillant acheter une maison pour sa famille après avoir juré de s’occuper d’eux une fois qu’il aurait trouvé la gloire.

Trisha a déclaré: “Nous n’avons jamais eu assez d’argent pour acheter notre propre maison. Nous vivions toujours dans des logements loués, alors Zayn savait à quel point il était important pour moi d’avoir ma propre maison.”

Et elle a précédemment révélé le lien étroit de Zayn, 26 ans, avec Safaa, mais a insisté sur le fait qu’aucune de ses filles ne suivrait leur frère dans le monde de la musique.

Elle a dit: “Aucune des sœurs ne suivra les traces de Zayn dans une carrière musicale … Il taquinera ses sœurs, il les embrassera et elles pourraient avoir un argument comme le font les frères et sœurs. Il gâte le plus jeune.”

Mots clés: Zayn Malik, Safaa Malik, Martin Tiser

Retour au flux

.