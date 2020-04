La somptueuse maison de jeu pour enfants de George et Amal Clooney

2020-04-12 07:30:04

George et Amal Clooney seraient en train de construire une immense salle de jeu pour leurs jumeaux Alexander et Ella, qui sera une version plus petite de la maison familiale.

George et Amal Clooney seraient en train de construire une somptueuse maisonnette pour leurs enfants, d’une valeur de 90 000 £.

L’acteur de 58 ans et sa femme d’avocat de 42 ans prévoient de créer une maison de rêve à deux étages pour leurs jumeaux Alexander et Ella, et ce sera une mini-version de la famille domicile.

Une source a déclaré au journal The Sun dimanche: “C’est extravagant mais George et Amal veulent le meilleur.

“Ils sont aussi catégoriques: les enfants sont reconnaissants et ne tiennent rien pour acquis.”

Selon la publication, la maisonnette aura une tyrolienne, une piste de danse, une cuisine avec de l’eau courante et une girafe jouet grandeur nature.

La salle de spectacle sera créée par Michael S Smith – qui a travaillé à la refonte du bureau de la Maison Blanche de Barack Obama en 2010.

Pendant ce temps, l’année dernière, la grand-mère adorée des jumeaux, Baria Alamuddin, a déclaré qu’Ella montrait déjà des signes d’une personnalité énergique.

Elle a jailli: “Elle n’a que deux ans et est déjà la fille la plus puissante de toute la famille.

“Elle est juste déterminée et sait ce qu’elle veut et je ne pourrais pas être plus content de ça.”

George a également salué ses enfants comme “vraiment drôles et très intelligents”.

L’acteur a révélé qu’ils vont apprendre à parler italien, car ils passent déjà beaucoup de temps dans le pays en famille.

Parlant de ses ambitions pour ses jeunes enfants, le célèbre acteur a déclaré: “Ils sont vraiment drôles et très intelligents.

“Nous avons décidé, parce que nous passons beaucoup de temps en Italie et qu’ils vont passer beaucoup de temps à y grandir, que l’italien sera l’une des langues qu’ils apprendront.

“Ils disent déjà leur ABC en italien et en anglais.”

