La sortie d’Alex sera-t-elle abordée lorsque la saison 16 sera de retour pour la première d’hiver?

Pour le dire simplement, Grey’s Anatomy ne sera pas la même sans Alex Karev (Justin Chambers). En janvier, l’acteur de 49 ans a annoncé son départ de la série Shondaland après 16 saisons. Et, semble-t-il, les fans ont déjà vu les derniers moments de Chambers en tant qu’Alex dans le jalon du 350e épisode. Mais sans un bon départ avant la pause de la mi-saison, la sortie d’Alex sera-t-elle abordée lors de la première d’hiver de Grey’s Anatomy Season 16? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Justin Chambers annonce son départ de la saison 16 de “Grey’s Anatomy”

Justin Chambers et Camilla Luddington incarnent Alex et Jo dans 'Grey's Anatomy'

Le 10 janvier, Chambers a publié une déclaration sur son départ de Grey’s Anatomy, remerciant tout le monde, de sa famille immédiate, au casting et à l’équipe de la série ABC.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années”, a déclaré Chambers, selon Deadline. «Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. »

Il a poursuivi: «Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres de la distribution originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et, bien sûr, les fans pour une balade extraordinaire. »

Puis, en parlant avec Page Six, Chambers a révélé qu’il était difficile de quitter la série. “Partout où vous passez 15 ans, c’est une grande partie de votre vie”, a déclaré Chambers. “Grey’s m’a beaucoup soutenu et je lui en suis très reconnaissant et ce fut une super balade.”

L’absence d’Alex Karev sera-t-elle discutée lors de la première mi-saison ‘Grey’s Anatomy’?

Suite à la nouvelle, plusieurs médias ont confirmé que Chambers avait déjà filmé son dernier épisode de Grey’s Anatomy – le 350e épisode diffusé le 14 novembre. Alex est apparu pour la dernière fois pour soutenir Meredith Gray (Ellen Pompeo) lors de son audience de licence médicale. Il a amené des patients précédents et lu des lettres sincères écrites par de vieux collègues. Cependant, Alex ne s’est pas présenté à la finale de la mi-saison. Au lieu de cela, il est rentré chez lui pour prendre soin de sa mère dans l’Iowa – hors écran.

Naturellement, les fans de Grey’s Anatomy sont maintenant curieux de voir comment le drame ABC sort Alex de l’histoire. Bien sûr, la plupart des individus craignent que l’équipe ne tue le personnage, étant donné le départ apparemment soudain. Et d’autres craignent que la sortie de Chambers ne soit pas abordée du tout.

Néanmoins, TVLine a confirmé que la première d’hiver le 23 janvier traitera de l’absence de Chambers. Mais les fans pourraient être un peu déçus, car la publication a laissé entendre que ce ne sera pas «d’une manière qui mettra un terme à l’affaire».

Que se passera-t-il lorsque la saison 16 de Grey’s Anatomy reviendra le 23 janvier?

Peu importe la façon dont l’équipe Grey’s Anatomy aborde la sortie de Chambers, les fans peuvent toujours s’attendre à une première hivernale spectaculaire. Lorsqu’un fan a demandé à TVLine s’ils devaient s’attendre à des larmes pendant l’épisode, la publication n’a pu révéler aucun point majeur de l’intrigue – ou si quelqu’un décède. Mais le crossover avec Station 19 sera certainement un coup de poing.

Il y aura un «tournant majeur pour un couple et une grande décision qui ne manquera pas de hanter le médecin qui l’a fait.» Pendant ce temps, une scène émotionnelle émergera lors de la première de Station 19 Saison 3. Et il semble que Teddy (Kim Raver) partagera un moment spécial avec Ben (Jason George) à un moment donné.

Puis, dans une interview avec People, Jesse Williams a promis que le croisement Grey’s Anatomy-Station 19 serait “effrayant et effrayant”.

Et Barrett Doss de la Station 19 a confirmé. “La première de la saison, tout le monde y participe”, a-t-elle déclaré. “Les enjeux sont super élevés et ils doivent tous utiliser toutes leurs compétences pour résoudre ce problème.”

