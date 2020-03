La sortie de Meghan Markle est une perte énorme pour la famille royale, selon un expert

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont récemment terminé leurs derniers engagements royaux et ont officiellement quitté la famille royale le 31 mars, mais leur absence sera-t-elle remarquée? Le couple a déjà déménagé au Canada avec leur fils Archie pour commencer leur vie sous les projecteurs, mais un expert affirme que la sortie de Meghan, en particulier, sera une énorme perte pour la famille royale.

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur plan de bombe

Après avoir pris une pause prolongée de leurs fonctions royales pendant les vacances, les Sussex sont revenus pour laisser tomber une annonce explosive – ils voulaient prendre du recul par rapport à leurs rôles.

La reine Elizabeth a travaillé pour aplanir les détails et a donné sa bénédiction au prince Harry et à Meghan, publiant une déclaration à l’appui de leur plan à l’époque.

La reine a noté, en partie: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Le communiqué indiquait en outre: «Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement l’un des membres de la famille. J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth.

Un expert appelle à sortir «d’un temps de tristesse»

Alors que le prince Harry et Meghan ont certainement besoin de cette sortie

afin de vivre une vie loin des projecteurs, un expert royal estime que le

La famille royale pourrait subir une perte avec le départ de Meghan.

En parlant avec Express, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a expliqué en quoi il s’agit d’un nouveau chapitre pour le prince Harry et Meghan – mais il y a aussi un ajustement pour la famille royale.

«À l’approche du Megxit, c’est aussi un moment de tristesse», a-t-il expliqué. «Harry et Meghan ont une aversion intense pour la presse, mais ils doivent également se souvenir de la joie avec laquelle leurs fiançailles puis leur mariage ont été accueillis à la fois par le peuple et la presse en Grande-Bretagne et également dans le Commonwealth.»

Pourquoi leur sortie est une perte pour la famille royale

Meghan, en particulier, avait un large attrait, avec Fitzwillams partageant: «Meghan, une divorcée américaine biraciale était une militante caritative qui défendait l’autonomisation et l’égalité des femmes et avait potentiellement un énorme attrait pour les jeunes.»

Il a poursuivi: «Dans le Commonwealth, 60% ont moins de 30 ans

et la majorité sont des personnes de couleur qui pouvaient désormais voir la famille royale comme

plus représentative à la fois d’une Grande-Bretagne plus diversifiée et du plus large

Commonwealth.”

Fitzwilliams a en outre souligné les points forts de Meghan, y compris le travail dans l’activisme et son attrait en tant qu’icône de la mode. «Son articulation, évidente dans son discours sur les droits des femmes à la Conférence d’ONU Femmes et son activisme, son opposition au sexisme à l’âge de 11 ans est devenue célèbre, ainsi que son statut d’icône de la mode, en tant qu’actrice que le tapis rouge était familier. à elle.”

Il a ajouté: «Toutes ces choses tendaient à indiquer qu’elle serait

un partenaire idéal pour Harry qui est si désireux de suivre les traces de Diana. “

Meghan a également montré que, contrairement aux autres petites amies du prince Harry, elle était mieux adaptée à la vie royale. “Elle serait également le partenaire idéal alors qu’il faisait face aux pressions de la vie royale et aussi, comme il nous l’a dit, aux maladies mentales”, a noté Fitzwilliams. “Ses anciennes petites amies ne pouvaient pas faire face à la pression des projecteurs, mais nous pensions que Meghan le pouvait.”

Le prochain chapitre des Sussex, les notes de l’expert royal, est un

le temps pour la nation de peser ce que le couple a abandonné, mais aussi ce

Les Britanniques ont également perdu. «Alors qu’ils atteignent leur indépendance,

coût considérable, nous pourrions aussi réfléchir à ce que nous avons perdu. “