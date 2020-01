La sortie du prince Harry et de Meghan Markle est “ blessante et insultante ” et finira en larmes selon l’expert royal

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex quittent leurs fonctions royales pour une vie hors des projecteurs et les fans royaux sont divisés à ce sujet. Beaucoup applaudissent le couple pour le déménagement après le contrôle constant du public et des médias qu’ils ont subi, tandis que d’autres pensent que c’est une insulte à la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur «recul»

Après leur interruption prolongée des fonctions royales, les Sussex sont revenus revigorés après les vacances et ont ensuite largué une bombe. Dans un article Instagram, le couple a partagé ses intentions, notant: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. »

La reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale pour discuter des prochaines étapes et les détails ont été finalisés, la reine a publié une déclaration de soutien et le palais de Buckingham a partagé la façon dont les choses se passeraient, y compris le couple n’utilisant plus leurs titres de RHS.

La sortie des Sussex était-elle «blessante et insultante»?

Ulrika Jonsson, qui est sortie avec le prince Edward dans les années quatre-vingt, compte parmi les nombreux experts qui ont pesé sur le drame de sortie. Jonsson a partagé ses «montagnes russes personnelles d’émotions» sur le plan des Sussex de laisser la famille royale dans un morceau pour The Sun.

Alors qu’elle admet se sentir enthousiaste et émue lorsque le prince Harry et Meghan se sont mariés, Jonsson écrit: «Maintenant, 18 mois plus tard, je ne peux pas nier que je me sens trompé – et je peux bien imaginer que c’est ce que ressent la population.»

En bref, Jonsson se sent comme le prince Harry et Meghan “tourné

leurs dos sur le Royaume-Uni, “notant,” il se sent comme un coup de pied dans les dents. “

Jonsson poursuit: «Ce qui pique vraiment, c’est que cela ne

l’impression que c’était un plan à long terme, mais il est simplement arrivé lorsque Meghan a relu

les règles d’adhésion, des mois après la signature sur la ligne pointillée, et l’a décidé

à l’étroit son style. “

Jonsson ajoute que Meghan a profité de l’exposition de

être une royale, ce qui lui a donné «une plate-forme pour son travail humanitaire mais aussi

la gloire à un niveau qu’elle n’aurait probablement jamais atteint autrement. »

Meghan “a découvert qu’elle ne pouvait pas diriger son propre spectacle”

Meghan a dû sacrifier le contrôle dans le processus, cependant, quelque chose à quoi l’écrivain pourrait se rapporter après sa sortie avec Prince Edward, en partageant: «J’ai vraiment eu un bon aperçu de la vie restrictive qu’il menait, ainsi que de son manque d’accès à toute sorte de normalité. “

À l’époque, elle a dit que l’idée «d’être enchaînée à sa vie était suffisante pour me donner envie de courir pour les collines – quelle que soit la renommée universelle qui aurait pu attendre», estime-t-elle, Meghan étant «farouchement indépendante», selon elle. aurait également du mal avec.

Jonsson note que «le sens initial de la bonne volonté de Meghan et

l’ambition caritative semble avoir été dépassée par son refus d’accepter tout

opinion ou critique. J’ai peur de savoir à grands frais que le

les feux de la rampe peuvent être aveuglants. Mais c’est un accord que vous faites avec vous-même et, en elle,

affaire, c’était un accord qu’elle a fait avec le public britannique – pour servir. “

Les Sussex se sont mariés peu de temps, note Jonsson,

et trouve à redire à Meghan de ne pas donner plus de temps à la situation, en écrivant:

l’autodestruction éloigne les impatients d’impatience, de pétulance et d’amertume. Mettre

simplement, sa nouvelle vie est devenue lourde et un inconvénient quand elle a découvert

elle ne pouvait pas diriger son propre spectacle. “

Jonsson affirme qu ‘«en essayant de se tailler une

content, vie de niche pour eux-mêmes, les Sussex ont fait la survie

considérablement plus compliqué avec une exposition absolue garantie et une

garantie à vie de jugement et de critique. »

En plus de se sentir «douloureusement déçue et trompée», Jonsson se demande ce qui se passera si les Sussex veulent revenir. Elle écrit: «Si Harry et Meghan pensaient que la sortie était difficile, quand tout cela se termine en larmes – comme je le crains – à venir retourner au bercail sera tout à fait inconcevable. »