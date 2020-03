La sortie royale de Meghan Markle semble avoir ressuscité une tendance majeure de la mode

Meghan, duchesse de Sussex est admirée pour son style depuis qu’elle est actrice dans Suits. En tant que royale, les vêtements de Meghan attirent encore plus l’attention, ce qui lui a permis de mettre en avant les marques de mode qu’elle aime. De plus, elle peut également lancer des tendances et influencer ce que les gens portent. Comme d’habitude, les looks récents de Meghan ont fait parler de la ville, et cette fois, ils pourraient également aider à inaugurer une tendance majeure qui est souvent négligée.

Meghan a récemment eu sa dernière tournée au Royaume-Uni en tant que royale de travail

Meghan, duchesse de Sussex | Max Mumby / Indigo / .

Plus tôt cette année, Meghan et son mari, le prince Harry, ont annoncé qu’ils prendraient du recul par rapport aux anciens membres de la famille royale. Dans une déclaration publiée, le couple a indiqué qu’il continuerait à travailler au Royaume-Uni pour soutenir Sa Majesté, mais il voulait également passer plus de temps en Amérique du Nord et occuper des emplois non royaux.

Le départ de Meghan et du prince Harry prendra officiellement effet le 1er avril 2020. En tant que tel, il y a quelques semaines, le couple a décidé de se lancer dans une tournée au Royaume-Uni pour marquer leurs derniers engagements en tant que royals en activité.

Les tenues de Meghan pendant la tournée font renaître une tendance majeure de la mode

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Les tenues de Meghan attirent toujours beaucoup d’attention et celles qu’elle portait lors de sa dernière tournée ne font pas exception. Certaines des tenues les plus frappantes sont toutes des looks monochromes avec des robes et des accessoires de Meghan assortis en couleur.

Aux Endeavour Fund Awards, la duchesse arborait une robe crayon Victoria Beckham bleue, qu’elle associe à des chaussures bleues marine et à une pochette bleu marine. Meghan a opté pour différentes nuances de bleu, mais un look tout bleu.

Pendant ce temps, au festival de musique de Mountbatten, Meghan a brillé dans une robe rouge au sol de Safiyah. Elle a accessoirisé avec des chaussures rouges, une pochette rouge et des boucles d’oreilles en rubis. Encore une fois, un look mono-couleur.

Lors de son dernier événement de la tournée – le service de la Journée du Commonwealth à l’abbaye de Westminster – Markle est sortie avec une frange dans une robe vert émeraude. Elle portait également un fascinateur de la même couleur et portait un sac vert foncé.

Les tenues monochromes ont parfois un mauvais coup d’être ennuyeuses, mais Meghan a clairement montré qu’elles étaient tout sauf.

Les tenues de Meghan Markle ont également envoyé des messages subtils

Les Royals ne parlent souvent pas à la presse, ils utilisent donc parfois leurs tenues pour envoyer des messages subtils au monde. Les fans croient que les looks de Meghan lors de sa dernière tournée ont également beaucoup de sens cachés derrière eux.

Selon Vanity Fair, les tenues audacieuses de Meghan pourraient être un moyen pour elle de dire à la monarchie ce qui lui manquera à l’avenir. Le média a écrit: “Présentant leur marque spéciale de magie subtilement sexy et moderne-royale ces derniers jours, Meghan et Harry ont également rappelé à la monarchie qu’elle perdait deux superstars qui estimaient qu’ils n’avaient” pas d’autre choix “que de prendre du recul.”

Meghan portait des capes pour deux de ses tenues, et Vanity Fair ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence. On ne sait pas exactement quel type de message Meghan veut, mais il est possible que les capes soient un moyen de la présenter comme une super-héroïne. De plus, ils pourraient la représenter ainsi que le prince Harry s’envoler et quitter la famille royale.

Bien que Meghan et le prince Harry garderont toujours leur principal résident au Royaume-Uni – Frogmore Cottage – ils passeront également plus de temps en Amérique du Nord à partir de maintenant. Elle et sa famille résident dans un manoir sur l’île de Vancouver au Canada depuis quelques mois et le couple aurait déménagé à Los Angeles.