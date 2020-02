La sortie royale du prince Harry a-t-elle rapproché le prince Charles et le prince William?

Après que la poussière se soit dissipée de Meghan, la duchesse de Sussex et la sortie du prince Harry de la famille royale, une grande attention a été accordée à la façon dont le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont géré la transition. Un expert royal pense que maintenant que Megxit est derrière eux, il y a des signes que le prince Charles et le prince William se rapprochent après le drame familial.

Le prince Harry et Meghan ont estimé que partir était leur seul

option

En janvier, le prince Harry et Meghan ont largué une bombe lorsqu’ils ont annoncé qu’ils voulaient “prendre du recul” de leurs fonctions royales. La décision, a révélé plus tard le prince Harry, a été soigneusement examinée, car les Sussex ne pensaient pas avoir d’autres options pour éviter le contrôle constant des médias.

Le prince Harry a noté lors d’un discours en janvier: «La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. ”

Le prince William et Kate peuvent avoir du travail supplémentaire dans leurs assiettes

Avec les Sussex hors de l’image royale, il y a quelques

préoccupation que les Cambridges doivent intervenir et faire plus de travail. Ils ont eu un

début de l’année 2020 bien qu’il ne soit pas clair si cela a beaucoup à voir avec Prince

Harry et Meghan partent.

“Harry et Meghan décidant de lever des bâtons et de partir sans se soucier de la façon dont cela pourrait les affecter est assez égoïste”, a déclaré une source du palais à The Mirror.

L’initié a ajouté: “Si les Sussex ne sont là que la moitié de l’année, il appartiendra à William et Kate de prendre le relais avec plus d’engagements, plus de pression, et cela n’a même pas été envisagé.”

Le drame de sortie a-t-il rapproché le prince William et le prince Charles?

Ceux qui gardent un œil sur tout ce qui est royal pensent que le départ du prince Harry pourrait rapprocher le prince William et le prince Charles, avec un récent engagement montrant que les deux sont plus liés.

Le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate ont assisté à leur premier engagement royal ensemble depuis 2011 et, de toute apparence, ils semblaient très heureux lors de leur visite au centre de réadaptation médicale de la défense.

Le prince William a plaisanté: «Quand nous sommes quatre, c’est un

cauchemar!” et le prince Charles a répondu: “Nous sommes trop nombreux!”

Selon la commentatrice royale Ingrid Seward, elle estime que cet échange léger pourrait être le signe d’un lien que le père et le fils renforcent. «Le départ de Harry de la vie royale les a définitivement rapprochés», a-t-elle dit à OK! Magazine.

Seward a également noté qu’en discutant de l’avenir de la famille royale après le départ du prince Harry et de Meghan, “ils avaient quelque chose en commun dont ils devaient parler.”

“Charles a été incroyablement favorable à William au cours des dernières

semaines parce qu’il a tellement de choses en cours maintenant et leur respect mutuel pour un

un autre a énormément augmenté », a ajouté Seward.

Seward estime en outre que ce remaniement familial a

déplacé l’attention du prince Charles. «Je pense que perdre Harry comme il l’a fait

ont encouragé Charles à se concentrer sur William », a expliqué Seward.

Elle a poursuivi: “Charles a tendance à emballer son journal, mais il fait maintenant un réel effort pour attirer William à temps et espère également prendre le temps de voir plus de ses petits-enfants.”

Le père et le fils ayant une blague ensemble lors de leurs fiançailles royales, croit Seward, montre que “Charles et William partagent un grand sens de l’humour.” Elle a ajouté: “Ils joshing de la même manière que William et Harry l’auraient fait dans le passé – je suppose qu’Harry aurait fait basculer le fauteuil roulant!”