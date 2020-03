La sortie royale du prince Harry devait protéger Archie de la «négativité» de la vie royale, selon une source

Tant de petites filles rêvent de devenir une princesse, il est difficile d’imaginer une renoncer à la vie royale. C’est exactement ce que Meghan, Duchesse de Sussex et cela a choqué le monde entier. Elle et son mari, le prince Harry, abandonnent leurs titres royaux et ont déménagé en Amérique du Nord pour vivre une vie plus normale.

C’est une chose pour Meghan d’essayer de revenir à la vie qu’elle a connue autrefois, mais le prince Harry n’a jamais connu qu’un style de vie royal. De l’extérieur, cela semblait être une vie charmée. Tous remplis de beaux palais, de voyages exotiques et de cérémonies complexes.

Mais il s’avère que ce n’était pas génial du tout, du moins pas pour le prince Harry. Il détestait tellement être royal qu’il aurait tout abandonné pour protéger son nouveau bébé, Archie.

Le prince Harry fait face à la négativité depuis sa naissance

Le problème du prince Harry d’être un royal semble provenir principalement de la presse britannique. Les tabloïds sont particulièrement vicieux, et sa mère était l’une de leurs cibles préférées.

La princesse Diana semblait attirer davantage l’attention des médias que ses prédécesseurs. Il y a plusieurs raisons à cela, et certaines d’entre elles n’ont peut-être même pas à voir avec la princesse Diana elle-même. Cela peut être dû à l’évolution des valeurs culturelles ou à l’évolution du paysage médiatique. Ou peut-être que c’était elle.

Pour une raison quelconque, la princesse Diana était populaire. Et quand elle a annoncé qu’elle allait divorcer, l’attention des médias n’a fait qu’empirer.

La princesse Diana a beaucoup donné à la presse, sous forme d’entretiens exclusifs ou de séances de photos. Mais pour tout ce qu’elle a donné, les tabloïds ne pouvaient s’empêcher d’en prendre plus.

Il y avait des rumeurs vicieuses à son sujet, y compris que le prince Harry n’était pas le fils du prince Charles. Elle a tout pris dans la foulée, mais elle ne voulait pas que ses fils vivent la même chose.

Le prince Harry donne à son fils la vie normale que la princesse Diana voulait pour lui

Le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale.

La princesse Diana voulait protéger ses fils des médias et des pressions de la vie royale. Même si elle est décédée avant l’âge adulte, elle a fait du bon travail.

Le prince William ne savait même pas qu’il était l’héritier du trône jusqu’à ce qu’il soit d’âge scolaire. En fait, sa mère et son père ne voulaient même pas lui dire qu’il allait être roi jusqu’à ce qu’il soit plus âgé. Leurs plans ont été ruinés lorsque les enfants de son école ont renversé les haricots.

Malgré tout leur dur labeur, le prince Harry a ressenti les effets néfastes de la naissance d’un royal dès son jeune âge. Ses procès ont été amplifiés par le fait que ses parents ont vécu un divorce public, qui impliquait une affaire de la part de son père.

Malheureusement, le prince Harry a vu l’histoire se répéter avec sa nouvelle épouse, Meghan. Depuis qu’ils ont annoncé leur engagement, les tabloïds sont partout.

Il y a eu des rumeurs plus vicieuses, mais cette fois, elles ont été dirigées contre la femme du prince Harry au lieu de sa mère. Il ne pouvait pas laisser Archie passer par là. Le prince Harry “sait ce que c’est que de grandir sous les projecteurs, et il veut donner à Archie l’éducation la plus normale possible.”

Le prince Harry fait tout cela pour Archie

Maintenant, le prince Harry a renoncé à tout ce qu’il a jamais connu. Il n’a aucune référence pour une vie normale. Cela signifie qu’il ne savait pas vraiment dans quoi il s’embarquait lorsqu’il a quitté la famille royale. Pour le prince Harry, cela valait le risque de protéger son fils.

Selon une source proche de l’ancien couple royal, “il veut protéger son fils de la négativité et des tensions auxquelles il aurait été exposé en Angleterre”.

Le prince Harry a supplié la presse de licencier sa femme depuis avant leur mariage, et ils n’ont pas écouté. Il est même allé jusqu’à accuser les tabloïds de sexisme et de racisme, et il a des poursuites en cours contre le Miroir et le Soleil, deux organes de commérage bien connus.

Au lieu d’attendre que les tabloïds changent de façon, il a décidé de quitter l’Angleterre le plus rapidement possible, pour le bien de Baby Archie.