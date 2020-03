La sortie royale du prince Harry et Meghan Markle avait le prince Philip “ bouillonnant de colère ”

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont ébouriffé plus de quelques plumes lorsqu’ils ont annoncé leur grande sortie de la famille royale. Des membres des médias qui les ont appelés pour le libellé de l’annonce. Les fans se sont sentis trompés par l’opportunité de voir ce que le couple aurait fait de leur plateforme.

Il semble que tout le monde ait un problème avec le fait que le prince Harry et Meghan ont décidé de quitter le cercle royal. Pourtant, il y a une personne en particulier qui a lutté avec la sortie du prince Harry – un membre de la famille qui a été historiquement très proche du prince Harry.

Il y aurait eu des tensions au sein de la famille royale

On chuchote depuis longtemps qu’il y a eu de graves tensions au sein de la famille royale. De nombreux rapports affirment que Meghan a provoqué une rupture entre le prince Harry et le prince William, résultant d’une époque où le prince William a dit à son jeune frère de faire preuve de prudence en ce qui concerne Markle. Selon les témoignages, le futur roi a dit au prince Harry qu’il devrait reconsidérer son engagement si tôt, et cela a irrité le prince Harry.

Le prince Harry a essentiellement confirmé la querelle à la fin de 2019, lorsqu’il a admis à un journaliste que lui et le prince William n’étaient plus d’accord sur certaines questions. Le prince William n’était pas le seul à remettre en question l’attachement du prince Harry à Meghan. Le prince Philip, le mari de la reine Elizabeth, aurait dit à son petit-fils de ne pas épouser Meghan, ce qui aurait pu mettre à rude épreuve leur relation autrefois proche.

Réaction du prince Philip à l’annonce du prince Harry

Le prince Philip et le prince Harry ont toujours été proches. Les deux partageaient un lien étroit pendant que le prince Harry grandissait, et lorsque le prince Philip s’est récemment retiré de ses fonctions royales, le prince Harry a été honoré de la tâche de remplir quelques-uns de ses rôles les plus importants. Par conséquent, lorsque le prince Harry a annoncé qu’il prévoyait de prendre du recul en tant que royal senior, le prince Philip était probablement très contrarié.

Selon un récent rapport, lorsque le prince Philip a appris la nouvelle pour la première fois, il était furieux contre son petit-fils et a pris d’assaut le palais avec colère. Au fil des jours et de la réalité de la situation, le prince Philip est devenu «profondément attristé». La source du rapport indique que la situation est «une cause de grande tristesse pour le duc et le prince Harry» et que «la séparation des fonctions diminue très profondément des deux côtés».

Le prince Harry et le prince Philip raviveront-ils leur relation?

Prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan sont maintenant seuls et recherchent activement des opportunités selon leurs propres conditions. Bien que le prince Harry n’ait pas encore accordé d’interview approfondie sur toutes les circonstances entourant la grande sortie royale, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne parle pour nettoyer l’air.

La question de savoir si le prince Harry et le prince Philip seront en mesure de se réconcilier est une question plus délicate. Maintenant que Meghan et le prince Harry passeront plus de temps aux États-Unis et au Canada, et moins au Royaume-Uni, ils verront certainement la famille royale moins que jamais auparavant.

Peut-être qu’à un moment donné dans le futur, le prince Harry pourra trouver un moment tranquille pour discuter avec son grand-père et discuter de tous les problèmes qui pourraient s’être formés au cours des dernières années. Après tout, leur lien est sûrement trop important pour être complètement écarté, et il y a certainement encore de l’amour entre les deux.