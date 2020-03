«La source du baccalauréat» affirme que Peter Weber et Madison Prewett «n’ont jamais vraiment été de retour ensemble»

Beaucoup pensent que Peter Weber a terminé sa saison de The Bachelor en étant en couple avec Madison Prewett. Il a ensuite annoncé quelques jours après le spectacle en direct qu’ils avaient été séparés.

Mais leur statut relationnel aurait pu être différent dans After the Finale Rose. Découvrez ce qu’une source mystérieuse prétend et plus encore.

Peter Weber et Madison Prewett ont eu une fin peu claire sur “The Bachelor”

Chris Harrison, Peter Weber et Madison Prewett dans ‘The Bachelor’ | John Fleenor via .

Après la finale, Rose a montré l’ancien couple parler de leur relation. Ils ont dit qu’ils avaient encore des sentiments l’un pour l’autre.

“J’adore Peter et cela n’a pas changé depuis ce jour en Australie”, a déclaré Madison. Elle a ajouté plus tard: «Je pense que nous espérions tous les deux qu’après cette journée en Australie, nous pourrions fermer et continuer. Mais je pense que ces sentiments ne se sont jamais dissipés. »

Chris Harrison a demandé comment ils avanceraient. “Écoutez, je pense juste qu’il est important de dire maintenant, évidemment, nous avons parlé un peu depuis. Nous ne nous sommes pas vus, mais nous avons pu parler », a déclaré Weber. «Nous avons tous les deux été vraiment blessés, extrêmement blessés et avons traversé la sonnerie avec tout cela. Et je sais qu’il y a beaucoup de guérison que nous devons faire tous les deux. Mais je connais l’amour et le respect que j’ai pour vous et cela ne changera jamais. » Le pilote a déclaré qu’il prendrait les choses un jour à la fois.

Ils ont ensuite annoncé qu’ils ne poursuivaient pas de relation

Ils ont annoncé leur rupture peu de temps après l’épisode. Weber a écrit dans un article Instagram: «Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. »

Il s’est également adressé à Hannah Ann Sluss dans le message. Weber a écrit: «Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes partout il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. »

Une source affirme qu’ils n’ont jamais vraiment été de retour ensemble

Certains fans ont remarqué que l’ancien couple n’avait pas du tout l’air proche pendant After the Final Rose. Ils étaient également vagues sur leur avenir ensemble. Il pourrait y avoir une raison à cela.

“Peter est célibataire”, a déclaré une source à People. “Il prend du temps pour comprendre ce qu’il veut faire ensuite.” La star de télé-réalité serait célibataire depuis un certain temps. L’initié a affirmé “qu’ils n’étaient jamais vraiment réunis” et “ils ont juste réalisé qu’ils ne pouvaient pas le faire fonctionner”.

La source prétend savoir ce que Madison pensait de la situation. “Madison est très attristée par tout ce qui s’est passé”, a déclaré une source proche du finaliste. «Elle se soucie de Peter et voulait relever ses défis. Mais c’est devenu trop difficile et il semblait que tout était contre eux. »

Et son affrontement avec sa mère? La source affirme qu’elle «se sent mal si jamais elle blesse involontairement la famille Weber. Madi essaie de rester positive. »

Madison a été vue traîner avec Selena Gomez après le spectacle. Weber semble être revenu à sa vie en Californie.