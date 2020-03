La star de “ Bachelor ” Tayshia Adams exhorte les disciples à “ être gentils ” après la panique du coronavirus

Le coronavirus (COVID-19) en plonge beaucoup dans le monde. Alors que la plupart pratiquent la distanciation sociale et recherchent les conseils d’élus, nous suivons également la manière dont nos stars de télé-réalité préférées gèrent le chaos. Et il semble que Tayshia Adams, ancienne candidate à la saison de Bachelor de Colton Underwood, exprime son point de vue.

Nous savons qu’Adams est cool et calme, car elle a dû faire face à de nombreuses turbulences sur et en dehors des ondes. Et elle ne change pas ses habitudes maintenant non plus. Adams exhorte ses abonnés à montrer beaucoup de gentillesse aux autres pendant la pandémie mondiale, car beaucoup de choses changent également face à la série The Bachelor. Voici ce qu’elle a dit à ses abonnés Instagram.

«La Bachelorette» est reportée en raison d’un coronavirus

La saison de Peter Weber a connu une fin choquante que personne n’a vu venir. Le joueur de 28 ans a eu du mal à prendre une décision à la fin de sa saison, lui faisant rompre ses fiançailles avec Hannah Ann Sluss. Et comme de nombreux fans de Bachelor pensaient que le jeune Bachelor et les espoirs romantiques pouvaient être à l’origine de beaucoup de drames, ils ont appelé à une saison d’adultes plus matures. Cela a conduit à Clare Crawley, un ancien de licence de 38 ans, à être casté.

Malheureusement, alors que Crawley cherchait un autre coup de feu à l’amour à la télévision, il devra être reporté en raison d’un coronavirus.

«Eh bien bonjour! Parlez de la saison la plus dramatique de tous les temps! Sérieusement, la santé de tout le monde est la priorité la plus importante en ce moment, et comme je suis sûr que vous l’avez entendu, nous pressons une pause pour l’instant sur le tournage de The Bachelorette », a-t-elle posté sur Instagram le 13 mars. cela jour après jour et même heure par heure car c’est tellement imprévisible. Tout ce que je sais avec certitude, c’est que mon cœur est si plein de tout l’amour et du soutien jusqu’à présent, et je suis toujours si excité que mon voyage commence! »

Les invités du studio pour «The Bachelor» en direct sont interrogés sur le risque de coronavirus

Il semble que les programmes en direct du baccalauréat se préparaient même à l’épidémie de coronavirus. Le 10 mars, un porte-parole de la société de production de l’émission a déclaré à CNN qu’ils demandaient à chaque personne participant au programme en direct si elle était au courant des risques de contracter un coronavirus.

«En réponse à l’impact du COVID-19 (coronavirus), nous demandons à tous les invités de confirmer qu’ils ni aucun membre de leur ménage n’ont voyagé au cours des trois dernières semaines vers ou via un endroit qui a été jugé« niveau 3 ». par le CDC », a déclaré le porte-parole. «Ces nouvelles mesures de précaution temporaires ont été mises en place par une grande prudence et par souci de la santé et de la sécurité de nos clients et de notre personnel.»

L’ancienne candidate au Bachelor Tayshia Adams exhorte tout le monde à «être gentil»

Tayshia Adams parle du coronavirus sur son histoire Instagram

Hannah Ann Sluss de la saison de Weber publie tout sur la façon dont elle fait face au virus qui vient de déménager à Los Angeles. Et Adams vit également en Californie. Au lieu de paniquer et d’acheter de panique tous ses besoins, Adams a un message à tous ses partisans. Et c’est «être gentil» face à la peur.

“Je veux juste que tout le monde se souvienne d’être gentil”, a noté Adams dans son histoire Instagram après avoir encouragé les autres à être de meilleurs voisins et “aplatir la courbe.”

«Surtout pendant cette période d’incertitude et tout le monde est effrayé, nerveux et anxieux. La seule chose que nous contrôlons en ce moment est la façon dont nous traitons les autres et sommes un bon voisin », a-t-elle ajouté. «Je sais que tout le monde est nerveux à propos de tout cela. J’ai compris. Mais la façon dont vous traitez les gens… nous pouvons éduquer gracieusement. » Adams a également suggéré que tout le monde devrait «interdire ensemble».

«La distanciation sociale, oui. Être gentil, oui. Je prie pour tout le monde. “

La positivité d’Adams pendant cette période est certainement un changement bienvenu. Nous aimons qu’elle reste gentille, pleine d’espoir et ouverte à aider les autres qui pourraient avoir des besoins pendant la pandémie. Et nous avons hâte de voir ce qu’elle publiera d’autre.

