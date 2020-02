La star de Bachelorette, Chad Johnson, s’excuse pour sa rage ivre noircie: “ J’ai foutu 1000 pour cent ”

Une série troublante d’histoires Instagram publiée par Annalize Mishler dimanche soir affirme son petit ami Chad Johnson était entrée dans une rage ivre et avait percé un trou à travers le mur de son appartement.

“La bachelorette“La star a déclaré à TooFab en exclusivité lundi que tout cela est probablement vrai – du peu dont il se souvient.

Le joueur de 32 ans s’est excusé pour son comportement, affirmant qu’il a fait une rechute après deux mois d’absence d’alcool et que les choses ont mal tourné.

Il a affirmé qu’il s’était complètement évanoui et qu’il ne se souvenait même pas d’être dans l’appartement de sa petite amie, rassemblant ce qui s’était passé dans les histoires Instagram, ainsi que sa main ensanglantée.

“J’ai eu une petite rechute … eh bien je n’appellerais pas cela une petite rechute”, a-t-il déclaré. “Grande rechute.”

La star de télé-réalité a déclaré qu’il avait commencé à boire dimanche, déclenché par sa rupture avec Mishler.

“J’ai été tellement stressé, je suis assis dans ma voiture en pleurant parfois, je perds la tête. Et pour couronner le tout, la seule personne dont je suis le plus proche ne me touche pas souvent”, a-t-il déclaré. “Je viens de le perdre.”

“Je ne me souviens pas l’avoir réellement vue”, a-t-il dit. “J’ai bu au point où je ne savais même pas que j’étais avec elle. Je dois juste prendre le mot d’Instagram Story que j’étais là.”

Johnson a demandé pourquoi elle l’avait fait exploser sur Internet, demandant pourquoi elle ne lui avait pas simplement montré les vidéos et lui avait dit que c’était ce qui la chassait; mais sur son Insta Story, Mishler a affirmé que ce n’était pas la première fois.

Johnson était particulièrement contrarié par le fait que “l’abuseur” soit marqué sur lui par des personnes en ligne qui ont regardé les vidéos, insistant sur le fait qu’il n’a jamais – et ne le ferait jamais – mettre la main sur elle ou sur quiconque.

Sa “décision stupide” de revenir à la bouteille était basée sur le fait qu’il voulait “montrer son émotion”, a-t-il dit. “Montrez-lui que vous vous souciez – que ce soit bon ou mauvais.”

Il a admis avoir besoin d’une aide professionnelle; alors qu’il parle à son thérapeute, il dit qu’il tombe dans la catégorie de quelqu’un qui “ne boit pas tous les jours – mais quand je bois, je prends de terribles décisions”.

“J’ai foiré à 1000%”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas reprendre ce genre de choses.”

Une partie de la colère du Tchad vient clairement de ses sentiments envers ses anciens employeurs de Bachelor Nation; il prétend qu’il a été menti, fantôme, conneries par les producteurs de la série et d’autres avec lesquels il a travaillé.

“Ils m’ont mis en scène il y a quatre ans, m’ont fait exploser de nulle part, puis des parents m’ont jeté à la poubelle?” il a dit. “Certaines personnes entrent dans cette carrière et en sucent les d-ks, en gros. Je veux dire, regardez Tyler Cameron! Ils ont eu une émission sur lui f-king comme la construction de niches pour chiens? Qu’est-ce que le f-k cela signifie-t-il même? Cela n’a aucun sens. “

“Les gens ont gagné tellement d’argent avec moi. Combien d’argent ai-je gagné avec moi? Rien”, a-t-il ajouté.

“J’ai juste l’impression d’être dépeint sous un jour fou”, a-t-il poursuivi, accusant le célèbre perdant de la série, Reality Steve, d’avoir poussé de faux récits.

Johnson a conclu par des excuses: “Je suis vraiment désolée pour toute fille qui a vu l’histoire de ma petite amie; pour toute fille qui a regardé cela et qui a ressenti cette émotion qui déclenche toutes ces mauvaises émotions pour les gens, des mauvaises choses qu’elles ont était arrivé. Je suis désolé. Je n’ai jamais voulu faire penser à tout le monde. Je suis juste désolé pour mes actions. “

Chad a d’abord été invité à parler à TooFab lundi pour promouvoir sa participation à un événement de boxe caritatif à venir, “Battle of the Bachelors”, lorsque la nouvelle de l’incident de la veille a éclaté. On ne sait pas s’il combattra toujours sur la carte.

L’événement, organisé par les anciens Corinne Olympios et Josh Murray et comptant Robbie Hayes parmi les combattants, a lieu le 23 avril au Commerce Casino en Californie.

TooFab a contacté Annalize Mishler pour obtenir des commentaires sur les déclarations de Chad Johnson. Nous avons également contacté ABC.

TooFab a contacté Annalize Mishler pour obtenir des commentaires sur les déclarations de Chad Johnson. Nous avons également contacté ABC.