La star de Bachelorette Tyler Cameron demande des prières et annule l’événement de vendredi en cas d’urgence familiale

Quelque chose de grave a dû arriver “Bachelorette” alun Tyler Cameron passer radicalement de la promotion d’un événement prévu pour vendredi matin à l’annulation brusque de son apparence et à l’appel à la prière.

La réalité n’a fourni aucun détail dans son dernier billet, si ce n’est de dire qu’une “urgence familiale” était à l’origine de son annulation brutale. “S’il vous plaît, priez pour ma maman et ma famille”, a-t-il écrit dans un court tweet jeudi soir.

Ce message est venu juste 90 minutes après un autre article faisant la promotion de son apparition prévue vendredi matin pour une course de groupe à New York pour célébrer la Journée nationale des copains d’entraînement. Il devait rencontrer les participants à 7 h 15 HE à Tavern on the Green, mais à 18 h 26. ET il tirait sur son implication.

Je dois annuler la course de groupe GMA demain. Urgence familiale. Merci de prier pour ma maman et ma famille.

Cameron n’est pas encore revenu sur les réseaux sociaux, ni n’a fourni de mises à jour, mais ses fans et ses partisans l’ont traversé de manière considérable, envoyant amour et soutien par milliers.

En fait, certaines personnes l’ont pris littéralement à sa demande, écrivant des prières pour lui, sa mère et toute sa famille dans la section des commentaires de son tweet initial, tandis que d’autres ont partagé des émojis de prière et des émojis cardiaques et ont envoyé de “bonnes vibrations” pour exprimer leur amour et leur soutien.

Twitter de “Good Morning America” ​​a envoyé son soutien à Tyler en retweetant son message avec le commentaire, “La famille d’abord, toujours! En pensant à toi!”

Un favori des fans cet été, Tyler n’a finalement pas gagné Hannah Brown’s saison de “Le célibataire,” atterrir en tant que finaliste, mais il a eu une deuxième chance avec elle quand elle lui a demandé un rendez-vous lors de la finale en direct de l’émission.

Bien que leur réunion se soit avérée de courte durée, Tyler a daté plus tard le modèle Gigi Hadid. C’est cette relation, qui a également pris fin depuis, qui l’a amené à refuser le rôle de “Bachelier,” qui est allé à la troisième place Peter Weber.

Chaque semaine, alors qu’ils regardent la folie continue qu’est la saison de Peter, un pourcentage de Nation célibataire déplore que ce ne soit pas Tyler.

Le modèle a fait ses débuts d’acteur il y a deux semaines avec un rôle d’invité dans “Single Parents” d’ABC et sera également l’hôte et l’entrepreneur général de la prochaine série de conception de niche pour chien “Barkitecture” de Quibi.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de ce spectacle loufoque, qui devrait être présenté en avril aux côtés de Quibi lui-même, ci-dessous. Kyle Richards apparaît dans ce premier aperçu, tandis que les autres participants promis incluent Lisa Vanderpump, Rumer Willis et Joel McHale:

