La star de Big Brother 19, Megan Lowder, révèle la véritable cause de son auto-expulsion

Il est presque impossible de quitter la maison Big Brother par tout autre moyen que l’expulsion car les candidats sont autorisés à faire presque n’importe quoi. Par exemple, Dick Donato de la saison 8 a versé du thé glacé sur la tête de Jen Johnson et l’a brûlée plusieurs fois avec une cigarette allumée.

En outre, le vainqueur de la saison 19, Josh Martinez, a frappé des casseroles et des poêles sur le visage des invités, et de nombreux concurrents de Big Brother 15 ont perdu leur emploi à cause de choses racistes qui, selon eux, ont été capturées sur les flux en direct.

Megan Lowder | Sonja Flemming

Cependant, il y a eu quatre invités que Big Brother a dû retirer de la maison, y compris Justin Sebik (saison 2) qui a ivre un couteau à la gorge d’un autre concurrent, Scott Weintraub (saison 4) parce qu’il a jeté des chaises partout, Chima Simone (saison 11 ) qui a refusé de suivre les règles, et Willie Hantz (Saison 14) parce qu’il est entré dans une altercation physique.

Un seul compétiteur dans l’histoire de Big Brother s’est auto-expulsé, et c’est le vétéran de la Marine, Megan Lowder. Même si elle a déjà révélé pourquoi elle avait choisi de quitter la maison, dans une nouvelle interview, elle a expliqué ce qui s’était réellement passé dans les coulisses.

Megan Lowder s’est auto-expulsée dans «Big Brother 19»

Le vainqueur final Josh Martinez a estimé qu’il ne pouvait pas faire confiance à Megan Lowder et l’a confrontée deux fois devant plusieurs personnes. Plus tard, il s’est excusé auprès d’elle en privé, mais le chef de ménage, Cody Nickson, l’a placée sur le bloc le lendemain, car elle ne cadrait pas avec son alliance de «babes».

Dans son discours de nomination, il a carrément informé tout le monde qu’il avait choisi le vétéran de la marine parce qu’il «ne l’aime pas tellement». Ensuite, Megan a mal compris un commentaire de Jessica Graf et a pensé qu’elle appelait l’invité de maison d’origine asiatique-américaine Alex Ow un «panda . “

Essayant d’être une bonne amie, Megan a dit à Alex ce que Jessica avait dit, et cela s’est transformé en un énorme débat entre les trois dames. Extrêmement bouleversée, Megan est entrée dans la salle du journal et a finalement été expulsée.

Megan Lowder a révélé la véritable cause de son expulsion de soi

Après la diffusion de son épisode, Megan a révélé qu’elle souffrait d’un ESPT à la suite d’une agression sexuelle survenue alors qu’elle servait dans la Marine. Par conséquent, la combinaison de Josh, Cody, Jessica et Alex en la «criant» et en «l’agressant» l’a fait «tomber physiquement malade», alors elle a décidé de quitter la maison.

Dans un article d’EW sur la diffusion de téléréalité, Megan a admis qu’il y avait plus à son expulsion de soi qu’elle ne l’avait déclaré auparavant. Selon le vétéran de la Marine, elle a parlé à une productrice de casting de son agression sexuelle et de son ESPT au début de son processus d’audition.

Megan a déclaré que le producteur lui avait demandé de ne le divulguer à personne d’autre, car ils pourraient penser qu’elle ne voudrait pas entrer dans une “showmance, et vous savez quelle est la taille de la série sur les showmances.”

Par conséquent, le vétéran de la marine a suivi ses conseils et a même cessé de prendre ses médicaments contre l’anxiété et la dépression quelques jours avant son départ pour le tournage.

Cependant, les symptômes de sevrage se sont aggravés sous la pression et les confrontations qu’elle lui a fait atteindre un point de rupture après huit jours dans la maison.

Même si elle a eu une expérience difficile dans la série, elle ne regrette rien et est heureuse que les producteurs encouragent désormais les candidats à en savoir plus sur leur santé mentale.

Selon EW, CBS n’a fait aucun commentaire et la productrice de casting qui a dit à Megan de cacher son passé ne travaille plus pour Big Brother.