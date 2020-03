La star de “ Blue Bloods ”, Marisa Ramirez perd son look Baez et fait des boucles dans une nouvelle photo de casting

Le casting de Blue Bloods s’est réuni pour prendre une photo. L’un des acteurs avait l’air si différent de leur personnage que les fans pensaient qu’elle était méconnaissable.

Ce serait Marisa Ramirez, qui joue Maria Baez. Elle est souvent vue avec de courts cheveux noirs dans la série. Découvrez son look différent et ce qui se passe avec Baez et Danny Reagan (Donnie Wahlberg.)

La relation de Maria Baez et Danny Reagan pourrait changer sur “Blue Bloods”

Donnie Wahlberg et Marisa Ramirez sur «Blue Bloods» | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

Baez et Danny travaillent ensemble depuis des années. Il est maintenant veuf et Baez devait être quelqu’un sur qui il pouvait s’appuyer au travail.

“Mais Maria essaie d’être très, très favorable parce que c’est une situation délicate et difficile”, a déclaré Ramirez à Showbiz Cheat Sheet. “Bien sûr, il est si têtu, et nous verrons s’il laisse réellement son partenaire aider, soutenir et donner amour et appréciation.”

Les fans se demandent si leur relation deviendra plus romantique. “Ils ont certainement flirté avec Danny”, a déclaré Wahlberg à Showbiz Cheat Sheet. «Je pense que sa connexion avec Baez s’est développée. Je pense que le médium Maggie joué par Callie Thorne a construit une relation intéressante avec Danny. ”

Bien sûr, l’acteur n’avait pas grand-chose à dire sur ce qui allait se passer ensuite. “Je ne sais donc pas ce que l’avenir nous réserve”, a-t-il déclaré. “Je ne regarde pas au-delà du script que je fais en ce moment. Je ne demande jamais ce qui va se passer ensuite avec Danny. J’aime juste apparaître et être surpris parce que je ne veux rien anticiper. Je voudrais juste découvrir au fur et à mesure. ”

Les détectives ne sont encore que des copains de travail. Il semble que les acteurs soient tout aussi proches dans la vraie vie.

Donnie Wahlberg a publié une vidéo d’eux dansant sur le plateau

Parfois, les partenaires sont ensemble dans une voiture de flic. Wahlberg a montré ce que c’est que de filmer ensemble en partageant une vidéo sur Twitter en janvier.

Ils écoutaient et dansaient «We Found Love» de Rihanna, puis se sont arrêtés pour filmer une scène. Wahlberg a légendé la vidéo avec «Joyeux lundi de l’ensemble de #BlueBloods! Faites en sorte que votre journée soit parfaite! # MondayMood # MondayMotivation @ BlueBloods_CBS. ”

Elle a secoué les cheveux bouclés pour une photo de casting

Les acteurs ont posé ensemble pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes. Ils portaient tous des chemises pour l’occasion sur le plateau de la salle à manger du Reagan.

Les fans n’ont pas reconnu Ramirez au début parce qu’elle ne secoue pas son bob noir foncé. “Qui est la fille aux cheveux bouclés à côté de Danny?” un fan a tweeté. D’autres fans ont pu la reconnaître et sont fan de son look.

«Baez a besoin de porter ses cheveux comme ça dans la série…. dis juste! C’est beau!!!!” un fan a tweeté. Il y a de fortes chances que la flic ne change pas de look après tant de saisons.

L’image est également un bon changement par rapport au spectacle étant donné que Baez n’a jamais été au dîner en famille. Les Reagan ont tendance à ne pas avoir d’étrangers bien qu’ils aient eu l’ami de Frank (Tom Selleck) pour le dîner pour la première de la saison 10. J’espère qu’un jour nous verrons Baez les rejoindre, mais c’est le plus proche que nous allons obtenir pour l’instant.