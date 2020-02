La star de Blue Bloods, Tom Selleck, était également dans un jeu vidéo

Tom Selleck est définitivement une star avec de la résistance. Après plus de cinq décennies dans le monde du spectacle, il est toujours un nom connu. Il est récemment connu pour son rôle de Frank Reagan dans la série CBS Blue Bloods. Mais les gens qui connaissent l’air digne de l’autorité de Frank peuvent être surpris de découvrir que Selleck a un crédit à son nom qui n’est pas aussi mature. Le commissaire de police bourru mais juste que les téléspectateurs aiment tant a joué un personnage dans un jeu vidéo.

La carrière de Tom Selleck a été longue et variée

Tom Selleck (Frank Reagan) | Patrick Harbron / CBS via .

Depuis plus de 50 ans, Selleck est un acteur occupé et aimé. Il fait partie de ces stars qui ont joué dans tellement de films et de séries télévisées bien connus que les gens ont du mal à expliquer d’où ils le connaissent. Ses crédits incluent des émissions de télévision telles que le feuilleton The Young And The Restless, la série Magnum, PI et Marcus Welby, MD. Il a également joué un rôle d’invité sur Friends, ce qui lui a valu une toute nouvelle génération de fans.

En cours de route, Selleck s’est principalement tenu à des rôles à la télévision, bien qu’il ait eu quelques exceptions notables, comme le film à succès Three Men and a Baby. Mais contrairement à certaines stars, il n’a pas fait de voix off pour les films d’animation. Il a très peu joué dans des spectacles pour enfants, et cela ne semblait jamais être quelque chose qui l’intéressait.

Ce n’est pas comme si Selleck avait besoin d’explorer le travail en animation. Sa carrière a été très occupée sans s’impliquer dans le doublage, il ne s’est donc jamais diversifié dans ce monde. Sauf, bien sûr, pour un seul rôle.

Il a joué ce personnage animé

En 2007, Disney Animation a publié Meet The Robinsons. Le film était une aventure dans le temps à propos d’un garçon de 12 ans nommé Lewis. À un moment, Lewis voyage dans le futur, où il rencontre une famille qui le fascine. Le père de la famille, Cornelius, est hors de la ville et Lewis demande à son fils, Wilbur, à quoi il ressemble. Wilbur ment et dit que Cornelius ressemble à Tom Selleck.

La plaisanterie, bien sûr, est que Cornelius ne ressemble en rien au beau Selleck, mais plutôt à un inventeur maladroit. Mais quand les scénaristes ont proposé la blague, cela leur a donné l’idée d’offrir le rôle à Selleck. Il a dû aimer l’idée parce qu’il a accepté de jouer le rôle de Cornelius. Après tout, on pourrait presque dire que la partie a été écrite juste pour lui. Pour la première fois, Selleck a travaillé comme comédien de voix, jouant le rôle de Cornelius.

Le film a reçu de bonnes critiques, et sa popularité a conduit au prochain coup inhabituel de Selleck dans sa carrière.

Le film a conduit à un jeu vidéo

Plus tard cette année-là, un jeu vidéo basé sur le film Meet The Robinsons est sorti. Selleck a été appelé à jouer à nouveau le rôle de Cornelius pour le match. Bien que sa partie soit petite, vous pouvez entendre la voix indubitable de Selleck, lisant un message à Lewis pour mettre en place l’intrigue du jeu. C’est un crédit inhabituel pour cette star de longue date de la télévision et du cinéma. Il n’avait jamais fait de voix off jusqu’à Meet The Robinsons, et au moment où il avait fini, il avait exprimé un personnage dans un film d’animation et un jeu vidéo.

Vous ne pouvez pas vous y attendre en regardant le patriarche digne que Selleck dépeint maintenant sur Blue Bloods. Mais c’est vrai – le même acteur qui donne à Frank Reagan ses gravitas matures a également joué un personnage dans un film d’animation et le jeu vidéo qui a suivi. Je suppose que même le commissaire de police ne peut pas être sérieux tout le temps.

