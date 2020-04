La star de Broadway Nick Cordero se fait amputer une jambe en raison d’un coronavirus

L’acteur de Broadway, Nick Cordero, devra être amputé de la jambe droite en raison de complications liées à COVID-19.

Samedi matin, la femme de Nick, Amanda Kloots, est allée sur son compte Instagram pour livrer la nouvelle déchirante, expliquant que les anticoagulants que les médecins avaient prescrits pour arrêter la coagulation dans sa jambe avaient des effets secondaires inattendus.

“Nous avons eu des nouvelles difficiles hier”, a-t-elle commencé. “Fondamentalement, nous avons eu des problèmes avec sa jambe droite avec la coagulation et le sang jusqu’aux orteils. Et cela n’arrive pas avec la chirurgie et tout.”

“Donc, ils l’ont fait prendre des anticoagulants pour la coagulation et, malheureusement, les anticoagulants causaient d’autres problèmes: la pression artérielle et des saignements internes dans ses intestins”, a-t-elle poursuivi.

“Nous l’avons donc retiré des anticoagulants, mais cela allait encore provoquer une coagulation dans la jambe droite. La jambe droite sera donc amputée aujourd’hui.”

Kloots, qui partage Elvis Eduardo, fils de 10 mois, avec Cordero, a sous-titré un post IG Live: “J’aimerais pouvoir le voir. Tenir sa main. Toucher son visage. Je pense que cela l’aiderait à se réveiller.”

Cordero a été transporté pour la première fois aux soins intensifs le 31 mars après avoir “eu du mal à respirer”. On lui a donné deux tests pour COVID-19 qui sont revenus négatifs. Un troisième test est revenu positif. Environ deux semaines plus tard, une nouvelle complication est apparue, selon Kloots, et il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence.

“J’ai reçu un appel téléphonique disant qu’il avait une infection dans ses poumons qui avait provoqué une augmentation de sa fièvre bien au-dessus de la normale, ce qui avait fait chuter sa tension artérielle et provoqué une irrégularité de son cœur”, avait déclaré Kloots dans une histoire Instagram. le 12 avril, selon Gens.

“Il a perdu connaissance, il a perdu son pouls et ils ont dû le ressusciter”, a-t-elle expliqué. “C’était très effrayant. Ils ont eu beaucoup de mal à le récupérer.”

L’amour et le soutien des fans ont été envoyés à Kloots en ligne alors qu’ils utilisaient #WakeUpNick dans leurs publications Instagram touchantes.

Cordero a reçu une nomination Tony en 2014 pour son travail dans “Bullets Over Broadway”. Il a également eu des rôles dans “Rock of Ages”, “Waitress”, “A Bronx Tale”.