La star de ‘Chicago Fire’ Jesse Spencer veut que Brett et Casey se réunissent aussi!

Les fans ne sont pas les seuls à envoyer Brett (Kara Killmer) et Casey (Jesse Spencer) sur Chicago Fire. Dans une récente interview, Spencer a admis qu’il aimerait voir les personnages prendre leur amitié de longue date au niveau suivant. Le seul problème est que personne ne sait si le créateur de Chicago Fire Derek Haas ressent la même chose.

«Chicago Fire» met en vedette Kara Killmer et Jesse Spencer | Elizabeth Morris

Spencer parle de Brett et Casey

Brett et Casey sont amis depuis leur première rencontre. Casey était même mariée à son meilleur ami, Gabby (Monica Raymund), tandis que Brett sortait une fois avec le frère de Gabby, Antonio (Jon Seda).

Maintenant que les Dawson sont partis, Brett et Casey se sont rapprochés

les dernières saisons de Chicago Fire. Selon nous

Magazine, si Spencer avait son chemin, Casey et Brett continueraient à

développer des sentiments les uns pour les autres et finirait par se réunir.

“Mais oui, j’aimerais les voir se réunir

parce que ce qu’ils construisent en ce moment, c’est une amitié et

biologique. Ils avaient des situations différentes, mais ils sont assez similaires, et ils

les deux ont un passé un peu laid », a-t-il déclaré.

Spencer a ajouté que même lui ne sait pas ce que Haas a en magasin

pour les personnages. Il a admis que le créateur du Chicago Fire adore

jetez les fans de la piste, il est donc possible que la romance ne soit pas en marche.

L’acteur estime également que Brett et Casey sont bons pour chacun

d’autres parce qu’ils ont connu un chagrin similaire. Il a assuré aux fans que

le processus de guérison se poursuivra au fil de la saison, ce qui est certainement

bonnes nouvelles.

Que réserve d’autre à Casey sur «Chicago Fire»?

Alors que les fans aimeraient voir Casey et Brett enfin

ensemble, cette saison a conduit Casey dans une direction différente. Dans un nouveau

interview, Spencer a parlé du voyage de son personnage cette saison et de ce

l’avenir pourrait tenir.

Spencer a révélé que cette saison de Chicago Fire a été

plus sur le mentorat de Casey avec Gallo qu’autre chose, qui a été un

histoire réconfortante à explorer.

Mais quand il s’agit de romance, Spencer a admis qu’il était

inquiet de ramener Gabby dans la vie de Casey. En particulier, Spencer

pensait que Gabby compliquerait encore plus les choses pour Casey, quelque chose qui

heureusement, cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, Spencer avait l’impression que Casey et Gabby avaient beaucoup de fermeture

dans leurs scènes, ce qui ouvre la porte aux deux personnages pour avancer.

Cela dit, Spencer pense également qu’il y a une chance que

Casey et Dawson se réunissent et finissent par se remarier. Il ne croit pas

que cela est susceptible de se produire, mais on ne sait jamais.

Est-ce que Brett et Casey se réuniront cette saison?

Avec Casey prêt à continuer, la porte semble ouverte pour lui et

Brett pour enfin commencer quelque chose de romantique sur Chicago Fire.

Pour Spencer, il voit toujours les personnages se développer

l’amitié avant que les choses ne se transforment en histoire d’amour.

«Ils construisent leur amitié, ce que j’aime vraiment.

C’est la bonne façon de procéder. [They’re] apprendre à se connaître,

parce qu’ils s’aiment, [but] ils travaillent ensemble et il y a de l’histoire, ”

a partagé la star du Chicago Fire.

Spencer a ajouté que les deux personnages sont prudents quant à l’endroit où

leur amitié va, ce qui est probablement une bonne chose. le feu de Chicago

les fans, bien sûr, aimeraient les voir passer au prochain niveau prochainement, mais

c’est agréable de les voir ralentir.

Spencer a également ajouté que Casey et Brett pourraient être trop semblables pour

les choses à travailler. À la fin de la journée, les deux sont de si bons amis parce que

ils partagent tellement de choses en commun. Cela pourrait conduire à quelque chose de plus platonique, mais

nous devrons simplement attendre et voir.

Gabby retourne-t-il à «Chicago Fire»?

Après avoir joué Gabby pendant six saisons, Raymund a quitté Chicago Fire

pour jouer dans le nouveau drame de Starz, Hightown.

Le bref camée de Raymund dans la saison 8 de Chicago Fire a

a suscité beaucoup de discussions sur son retour à temps plein dans la série. Alors qu’est-ce que

Raymund pense à reprendre son rôle de Gabby?

“On ne sait jamais”, a révélé l’actrice. “La porte

est toujours ouvert pour que Dawson revienne. »

Raymund a poursuivi en disant qu’elle aimait son temps sur la série et

pensait que son personnage avait fait un bon voyage. Elle a également été surprise du nombre

les fans ont aimé Gabby, qui pourrait jouer un rôle dans son retour.

Si Raymund revenait au Chicago Fire, cela pourrait

de la manière dont Casey et Brett deviennent romantiques. Heureusement, le spectacle a un demi-

saison pour obtenir Casey et Brett sur la même page avant d’envisager d’apporter

Gabby revient sur la photo.

De nouveaux épisodes de Chicago Fire sont diffusés mercredi soir sur NBC.