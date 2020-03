La star de Chicago Fire, Taylor Kinney, est-elle toujours amoureuse de Lady Gaga ou a-t-il évolué?

Taylor Kinney est connu pour représenter le lieutenant Kelly Severide sur Chicago Fire. Mais ces dernières années, son nom est devenu synonyme de son ex-fiancée, Lady Gaga. Elle est partie avec un nouvel homme, mais Taylor Kinney est-elle toujours amoureuse de la pop star ou a-t-il évolué?

Taylor Kinney et Lady Gaga | Chris Farina / Corbis / .

Qui est Taylor Kinney?

Kinney est un acteur américain qui travaille à la télévision et au cinéma depuis une décennie. L’un de ses premiers rôles notables a été sur le feuilleton, Fashion House, dans lequel il a joué le personnage principal, Luke Gianni. Il était également un habitué du drame médical NBC, Trauma.

L’acteur de 38 ans a participé à plusieurs autres émissions de télévision populaires au fil des ans, notamment The Vampire Diaries, Shameless, Castle, Rizzoli & Isles et CSI: NY. Ses crédits de films incluent des films à succès comme Zero Dark Thirty, The Other Woman, Rock the Kasbah et Here and Now.

Actuellement, Kinney joue le rôle récurrent du lieutenant Kelly Severide sur Chicago Fire et de sa série sœur, Chicago P.D. et Chicago Med.

Comment a-t-il rencontré Lady Gaga et pourquoi ont-ils rompu?

En 2011, Kinney a rencontré Lady Gaga sur le tournage de son clip pour «You and I», dans lequel il a été choisi comme acteur principal. Dans une interview avec Andy Cohen de Watch What Happens Live, l’acteur a déclaré que les deux avaient un lien depuis le début.

“Nous avons passé un bon moment, je pense qu’il y avait de la chimie”, a déclaré Kinney. «Je me souviens que c’était un tournage tardif. Nous tournions jusqu’à 4 ou 5 heures du matin ou quelque chose comme ça. Nous avons échangé des informations. Quelques semaines se sont écoulées et nous sommes restés en contact, et c’est tout. “

Lady Gaga et Taylor Kinney | Andrew Toth / .

Kinney et Gaga sont sortis ensemble pendant trois ans, puis se sont fiancés en 2015. Cependant, un an après leur engagement, le couple a décidé de cesser de fumer. En parlant à Howard Stern lors de son émission de radio en 2016, Gaga n’avait que de belles choses à dire sur son ex.

“Il s’agit simplement de changements dans la vie”, a expliqué Gaga. «Et nous passons tous par des étapes différentes et nous nous concentrons sur des choses différentes – Pour être juste, je pense que la jolie f – king de Taylor est cool qu’au fil des ans, peu importe la transformation créative que j’ai traversée, il a toujours été très favorable à cela et aimant. “

Taylor Kinney est-il toujours amoureux de Lady Gaga, ou a-t-il évolué?

Depuis sa rupture avec Gaga, Kinney a été assez silencieux sur ses relations. Mais pour la plupart, il semble avoir évolué. En fait, dans un récent post sur Instagram, l’acteur a partagé une vidéo de lui-même en train de danser romantiquement avec une nouvelle mystérieuse en quarantaine à la maison.

“Restez en sécurité”, a-t-il légendé la vidéo. «Trouvez des moyens de vous connecter. Écoutez de la musique et lisez de la TVH. Voici pour un bon moment. “

Compte tenu de la façon dont Kinney a été privé de sa vie amoureuse, cette vidéo peut indiquer qu’il est prêt à partager les détails d’une nouvelle relation avec le monde. Il n’a pas identifié la femme dans la vidéo, mais après avoir vu à quel point les deux se rapprochent dans la publication Instagram, il est probable qu’il en dira plus à son sujet à l’avenir.