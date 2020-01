La star de Grace et Frankie, Jane Fonda, dévoile 3 séances d’entraînement

Jane Fonda dirige actuellement l’émission à succès Netflix Grace et Frankie en face de son amie de longue date Lily Tomlin. Et, à 82 ans, ceux qui regardent à la maison sont complètement perplexes; tout le monde continue de se demander, comment Fonda peut-il toujours être aussi beau? Elle a 60 ans… tout au plus!

Jane Fonda à l’Opéra de Sydney | Caroline McCredie / . pour Chopard

Bien que reconnue principalement pour sa carrière cinématographique primée aux Oscars, Jane Fonda reste un gourou de la santé et du fitness aux yeux du public, car personne n’oubliera ses vidéos d’entraînement de haute intensité de couleur néon des années 1980. Et en vieillissant, elle note qu’il est essentiel de rester active. La clé est de ne jamais s’arrêter, a-t-elle expliqué lors d’un récent entretien avec Prevention.

Alors, quand il s’agit de «ne jamais s’arrêter», que fait Jane Fonda de nos jours? En quoi consiste son programme d’entraînement? Est-ce qu’elle met toujours ces jambières aérobies et s’entraîne au rythme? Enfin, pas exactement.

Jane Fonda parle de fitness

Selon la prévention, Fonda est devenue fan de trois façons principales de s’entraîner dans ses dernières années; elle aime l’entraînement en résistance, le yoga et le ski de fond. Elle a également expliqué:

Je ne m’arrêterai jamais. Le plus important est de continuer à bouger, de rester actif. C’est ce que je fais et c’est comment rester fort…

Jane Fonda / Prévention

Jane Fonda n’est peut-être plus aussi vif qu’elle était, car elle a maintenant une fausse hanche, un faux genou et a subi un certain nombre de chirurgies du dos. Elle plaisante en disant qu’elle est «mi-métal et mi-bionique maintenant», mais cela ne l’empêche pas de trouver des moyens raisonnables de rester active.

Jane Fonda sur les ajustements nécessaires à votre entraînement; ne vous arrêtez pas

Jane Fonda a expliqué au magazine que trop de gens sont victimes du même problème – quand ils ne peuvent plus faire ce qu’ils faisaient, ils abandonnent. Elle a expliqué:

L’erreur que tant de gens font est que s’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils ont fait une fois, alors ils ne font rien. Grosse erreur… On peut laisser nos différentes infirmités nous définir ou on peut se dire: «Je veux rester indépendant le plus longtemps possible. Je veux pouvoir m’asseoir par terre et jouer avec mes petits-enfants. Je veux porter au moins une partie de mes propres bagages et ne pas prendre 15 minutes pour sortir d’une voiture. »

Jane Fonda / Prévention

Jane Fonda explique qu’avec le temps, le corps vieillit; ainsi, il est nécessaire d’ajuster votre routine d’entraînement en tandem, mais ne quittez pas. Ne laissez pas l’âge ou quelques obstacles physiques vous transformer en pomme de terre de canapé. Jane Fonda explique qu’elle soulève maintenant des poids plus légers et se déplace un peu plus lentement qu’auparavant, mais elle bouge toujours.

D’après ce que tout le monde à la maison peut voir, tout ce qu’elle fait est toujours payant, car elle peut suivre le reste des jeunes là-bas! Et, quant à Lily Tomlin, elle continue de bouger et de siffler à la vitesse de la lumière en tant que Frankie, elle a donc dû aussi prendre quelques conseils en cours de route.