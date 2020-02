La star de High School Musical, Corbin Bleu, a-t-elle arrêté de jouer?

Cela fait un moment que Corbin Bleu ne faisait pas partie du courant dominant, mais il revient en arrière grâce à Disney +. Le service a non seulement présenté le film qui a rendu Bleu célèbre, mais il a également une nouvelle version de High School Musical.

Alors maintenant, la question: qu’est-il arrivé à Corbin Bleu? Il n’a pas arrêté de jouer, il l’a juste déplacé vers un autre endroit – la scène.

Comment Corbin Bleu a-t-il commencé à jouer?

Corbin Bleu | Gabriel Olsen / .

Le natif de Brooklyn a commencé à danser comme un enfant, en mettant l’accent sur le ballet et le jazz. Il n’avait que 6 ans lorsqu’il a fait ses débuts au théâtre professionnel, dans une pièce hors Broadway appelée Tiny Tim is Dead. Il a déménagé de New York à Los Angeles avec sa famille en 1996, et c’est là que la vie est devenue particulièrement intéressante. Il a décroché de petits rôles dans des films comme Galaxy Quest et Mystery Men, puis dans une partie plus importante du film Catch That Kid, avec une Kristen Stewart alors relativement inconnue.

Puis il a auditionné pour un téléfilm que Disney Channel réalisait appelé High School Musical. À première vue, il semblait que ce pourrait être l’un de ces dix centimes de chants et de danses qui brûleraient pendant une minute et disparaîtraient rapidement. Ce premier regard aurait été faux. High School Musical est devenu une sensation en 2006, catapultant Bleu à la gloire avec Zac Efron, Vanessa Hudgens et Ashley Tisdale. Bleu a joué Chad Danforth, qui était plus intéressé par l’athlétisme que les arts du spectacle, du moins au début.

Le Disney Channel a suivi cela avec High School Musical 2 l’année prochaine, avec High School Musical 3 en salles en 2008, et établissant un record pour le plus grand week-end d’ouverture d’un film musical. Après cela, le phénomène s’est refroidi, mais ce n’était pas la fin pour Bleu.

Qu’a fait Corbin Bleu après High School Musical?

Alors, où va un acteur talentueux lorsque son film / série télévisée le fait bien sûr? Pour le théâtre, bien sûr, et ses débuts à Broadway en 2010 étaient de bon augure. C’est In the Heights, la comédie musicale Lin-Manuel Miranda qui a ouvert la voie au succès révolutionnaire de Hamilton. Bleu a joué Usnavi.

“J’ai l’impression que In the Heights était le spectacle parfait pour mes débuts à Broadway”, a déclaré Bleu à Playbill. «Quand il a été annoncé pour la première fois que je jouerais le rôle, il y avait beaucoup d’opposition. Tout d’abord, ils se sont demandé pourquoi cet enfant Disney jouait un rôle principal dans une production de Broadway. Deuxièmement, pourquoi je jouais un personnage dominicain, alors que je suis moi-même jamaïcain et italien, donc je n’ai pas de descendance latino. Mais cela a fini par être très bien reçu et ce fut un moment très fier pour moi. »

Après In the Heights, Bleu a continué à apparaître dans des spectacles bien connus tels que Godspell, Holiday Inn et Singin ’in the Rain. Plus récemment, il a joué dans la renaissance de Kiss Me Kate à Broadway.

Corbin Bleu a encore un moment

Alors que Bleu continue de bien faire sur scène, son ancienne vie lui revient dans le bon sens. Disney + propose tous les films High School Musical et la nouvelle série du nouveau streamer High School Musical: The Musical The Series.

Pendant ce temps, Bleu continue de se produire dans des films et des émissions de télévision, bien que la scène soit sa première priorité. Dans cet esprit, il est d’accord avec High School Musical qui le suit toujours. «Ça me fait parfois mal, mais je ne peux pas me plaindre», dit-il. “C’est définitivement un homonyme et quelque chose qui m’a conduit là où je suis aujourd’hui.”