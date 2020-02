La star de “Joker” Joaquin Phoenix a une histoire problématique avec Casey Affleck

Joaquin Phoenix gagne encore en popularité en raison de ses performances de commandement dans Joker. Pour jouer le personnage titulaire, il a été nominé pour un Oscar et a remporté le Golden Globe, ainsi que des éloges de la critique. Ce fut le même résultat que son rôle en 2005 en tant que Johnny Cash dans Walk the Line: une nomination aux Oscars et une victoire aux Golden Globe.

La carrière de Phoenix n’a pas toujours été un coup droit, cependant, et quelque chose d’étrange s’est produit dans les années entre ces deux films primés. Tout tourne autour de son temps à travailler avec le faux documentaire de 2010, I’m Still Here, réalisé par Casey Affleck.

Pourquoi «je suis toujours là» était un tel désastre

On sait maintenant que je suis toujours ici est un faux documentaire, mais au moment où il a été promu et publié pour la première fois, Affleck et l’équipe travaillant sur le film faisaient de leur mieux pour le vendre comme un vrai documentaire. Le film a suivi Phoenix alors qu’il quittait le théâtre et devenait un rappeur, une ruse qu’il a mise en pratique dans la vie réelle ainsi qu’à l’écran.

Le monde a vu se dérouler le plus douloureusement dans l’interview maladroite de Phoenix sur Letterman. L’interview était si mauvaise, en fait, que beaucoup de gens se sont demandé: Phoenix a-t-il perdu la raison?

Roger Ebert a écrit: «La tragédie de l’autodestruction de Joaquin Phoenix a été transformée en« Je suis toujours là », un documentaire triste et douloureux qui ne sert à rien d’autre que de planter un autre clou dans le cercueil. Voici un acteur doué qui, apparemment par sa propre décision, a semé la désolation sur sa tête. »

Le film n’était pas surprenant au box-office et, beaucoup de gens pensaient qu’il marquait la fin de la carrière de Phoenix. Cependant, aussi terrible que soit le film et sa publicité, le vrai désastre a été ce qui s’est passé dans les coulisses.

Casey Affleck a été poursuivi pour harcèlement sexuel

Il n’y avait que deux femmes travaillant sur le film de façon importante: la productrice Amanda White et la directrice de la photographie Magdalena Gorka. Les deux ont poursuivi Affleck pour environ 2 millions de dollars.

Selon la plainte de Gorka, elle a été «soumise à de nombreux incidents de conduite scandaleuse et offensante. Elle a été soumise à un barrage quasi quotidien de commentaires sexuels et à des avances importunes de la part des membres d’équipage, en présence et avec les encouragements actifs d’Affleck. »

Le film était sur un budget serré et souvent le casting et l’équipe étaient logés dans la maison de Phoenix, ou dans des quartiers étroits et des chambres d’hôtel partagées. C’est lors d’une de ces nuits que Gorka a rapporté qu’elle dormait seule dans le lit de Phoenix lorsque Affleck s’est glissée dans le lit à côté d’elle sans son consentement.

Dans un autre incident signalé, Gorka et White partageaient une chambre d’hôtel au Costa Rica. Phoenix et Affleck se seraient enfermés dans la chambre des femmes pour «se livrer à des activités sexuelles».

Les longues plaintes des deux femmes racontent une expérience vraiment terrible et non professionnelle qui remonte à Affleck. Et, à part l’incident du Costa Rica, faites peu mention de Phoenix.

La réponse de Joaquin Phoenix à la controverse est au mieux tiède

Joaquin Phoenix | Jim Spellman / FilmMagic

Beaucoup se demandent pourquoi Phoenix est immunisé contre la controverse malgré son comportement problématique. Comme le note Vivian Kane sur Mary Sue: «Les mouvements Me Too et Time’s Up ne consistent pas seulement à appeler les agresseurs mais à briser les systèmes de complicité. Phoenix est, selon ces témoignages, la quintessence de la complicité. »

Elle écrit en outre: “Et nous ne pouvons pas ignorer que Phoenix n’était pas seulement un spectateur. Cela en soi serait déjà assez mauvais, car il faut une équipe de passants complices pour permettre à un Casey Affleck de prospérer. Mais selon les poursuites, Phoenix a participé pleinement à au moins un des actes dont Affleck a été poursuivi: s’enfermer dans la chambre des femmes pour se livrer à des actes sexuels. Alors pourquoi cela a-t-il éludé le récit de Joaquin Phoenix? “

Dans une interview avec The Guardian en 2018, Phoenix a abordé la question. Il a déclaré: «Je ne peux pas parler des détails de ces poursuites, ce qui est regrettable car je pense que vous savez que je suis quelqu’un qui aime parler librement.» Lorsqu’on lui a demandé de commenter la question plus large du harcèlement dans l’industrie cinématographique et s’il y avait un «problème d’abus sexuel intégré», il était d’accord: «Évidemment! Comment ne pourais-je pas? C’est endémique et ça dure depuis longtemps. »

Les commentaires d’Affleck sont encore plus décevants: “C’était un environnement non professionnel et, vous savez, la responsabilité a dû cesser avec moi en tant que producteur et je dois en accepter la responsabilité et c’était une erreur.”

Les affaires de Gorka et White ont toutes deux été réglées à l’amiable en 2010 pour des montants non divulgués, et Affleck est en grande partie indemne, tandis que Phoenix est à peine connu pour avoir fait partie des incidents. Affleck était autrefois marié à la sœur de Phoenix, mais les deux ont divorcé depuis et Phoenix n’a pas parlé à Affleck depuis des années.