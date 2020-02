La star de la Nouvelle-Orléans est le plus gros Jokester hors caméra?

La franchise NCIS a duré aussi longtemps pour plusieurs raisons. L’un d’eux est la façon dont chaque itération équilibre un drame procédural avec la croissance du personnage et l’humour campy. Le casting de NCIS: New Orleans a une star dont l’humour sur les réseaux sociaux dépasse de loin celui du personnage joué dans la série CBS, et les fans sont là pour ça.

«NCIS: La Nouvelle-Orléans» avait un plaisantin différent lors des saisons précédentes

Vanessa Ferlito en tant qu’agent spécial du FBI Tammy Gregorio, Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride, Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund et Necar Zadegan en tant qu’agent spécial Hannah Khoury | Sam Lothridge / CBS via .

Cela fait un moment que aucun des stars de NCIS: New Orleans n’a repris le compte Instagram officiel. Dans le passé, Rob Kerkovich, Shalita Grant et Daryl «Chill» Mitchell ont répondu aux questions des fans, publié des images en direct et connecté les fans avec qui les acteurs sont dans les coulisses.

Lors d’une prise de contrôle par Mitchell en février 2018, un fan a demandé qui était le plus gros «farceur» du plateau. À l’époque, Mitchell a révélé que c’était Lucas Black, qui jouait l’agent spécial Christopher LaSalle de 2014 à 2019.

“Il aime vous faire rire au milieu de votre prise”, a déclaré Mitchell.

Dans une autre question, Mitchell a répondu à la question de savoir qui, selon lui, est le plus drôle sur le plateau. Sa réponse ne devrait pas surprendre les téléspectateurs avides de NOLA.

C’est ce que les fans disent remporter le casting le plus drôle de la vie réelle

Dans la vidéo de Mitchell, il a révélé que les membres les plus drôles sur le plateau sont lui-même et Kerkovich ajoutant: “nous avons un type d’humour différent mais il est fou et drôle.”

Les fans sont d’accord. Non seulement Sebastian de Kerkovich livre-t-il une semaine après semaine une émission amusante sur NCIS: La Nouvelle-Orléans, il partage le même humour dans la vie réelle, comme le montrent ses comptes sur les réseaux sociaux.

Dans le dernier tweet de Kerkovich, il a posté une image fixe du nouvel épisode de NCIS: La Nouvelle-Orléans avec fierté (Scott Bakula) debout au-dessus d’une femme qui avait été abattue.

“Pride essaie frénétiquement d’assembler un mannequin avant le début de la vente de printemps Forever 21”, a déclaré Kerkovich en légende de la photo.

Dans un autre post du dos de Kerkovich – ou dans sa légende, son absence – les fans ont commenté l’humour similaire que Kerkovich utilise pour Sebastian.

«Quelque chose me dit que seul Sebastian dirait ça. Eh bien, parce qu’il est farceur », a déclaré ce spectateur.

Et dans la découverte par un fan d’une photo discrète de Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito) avec une moustache et des cornes de diable collées sur l’ordinateur de Sebastian, le commentaire retweeté de Kerkovich a frappé l’humour de Sebastian sur la tête.

“Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n’ai pas non plus la moindre idée de la personne dégingandée à lunettes qui a réussi un jour à s’ennuyer », a-t-il déclaré.

De toute évidence, Kerkovich a si bien réussi Sebastian, ils sont presque la même personne parfois. À tout le moins, le contenu fourni par Kerkovich serait 100% approuvé par Sebastian.

Scott Bakula lowkey a aussi le sens de l’humour

Tout comme ses jours à jouer avec le Dr Sam Beckett dans Quantum Leap, Bakula sait aussi faire fonctionner la caméra. Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’émission, vous pouvez voir l’acteur interrompre l’annonce de Kerkovich à propos de l’émission.

“J’essaie juste de faire quelque chose pour notre émission”, dit Kerkovich dans le clip vidéo.

“Est-ce que votre émission sera présentée ce soir?” Dit Bakula. “Sur quel spectacle êtes-vous?”

“Je suis sur NCIS: La Nouvelle-Orléans”, répond Kerkovich.

Bakula rit. “Cool.”

“C’est moi, Scott”, dit Kerkovich.

“Non, je suis Scott”, ajoute Bakula avec un sourire.

Kerkovich tient le coup, que ce soit avec Mitchell, Bakula ou Gregorio, et les fans en veulent plus – surtout si cela implique son look d’infiltration avec la moustache.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffusée le dimanche à 22 h sur CBS.