La star de la Nouvelle-Orléans et de Daredevil Amy Rutberg jusqu’à maintenant?

Les fans de NCIS: La Nouvelle-Orléans connaissent Amy Rutberg comme «L’ange de la mort». Le personnage a hanté Dwayne Pride (Scott Bakula) à travers plusieurs épisodes. Rutberg a également joué le rôle de Marci Stahl dans la série Netflix, Daredevil. Le fait est que la star joue beaucoup de rôles différents. Qu’est-ce qu’elle fait maintenant?

Amy Rutberg entretient une relation spéciale avec Scott Bakula, star de «NCIS: New Orleans»

Amy Rutberg assiste à la première de la saison 2 de “Daredevil” à AMC Loews Lincoln Square | Monica Schipper / FilmMagic

Pour un arc de six épisodes sur NCIS: New Orleans, Amy Rutberg est devenue la bras droit de Dwayne Pride (Scott Bakula). Son personnage, l’agent de la CIA Megan Sutter, est décédé dans la saison 4, puis a fait un retour choquant.

“Parce que la finale de la saison s’est terminée avec la fierté de Pride, cela a apporté des éléments très intéressants pour la première de cette saison”, avait précédemment déclaré Rutberg à Living New Orleans.

«Megan Sutter est devenue un personnage différent, et elle dirige Pride tout au long de ses décisions de vie jusqu’à ce qu’elle soit une sorte d’ange de la mort.»

L’ange est apparu sporadiquement tout au long de la saison comme un fruit de l’imagination de Pride. Elle l’a carrément torturé parfois.

“C’est l’un des rôles les plus cool que j’ai joué. Et je suis mort sur de nombreuses émissions en réseau, sur The Blacklist, Blindspot et Elementary. Alors quand je suis mort

mes amis et ma famille ont plaisanté en disant: “Oh, elle est en train de mourir à nouveau!”. Donc, le fait qu’ils m’aient ramenée est une chose assez spéciale pour moi sur le plan personnel. La plaisanterie est, “Ils vont la ramener comme un fantôme”, et ils l’ont fait “, a-t-elle dit.

Dans la vraie vie, Rutberg et Bakula n’ont une parenté que celle d’un agent de supervision NCIS fictif et d’un ange de la mort.

L’ange de la mort est devenu l’héritage du NCIS de Rutberg

Rutberg a expliqué que la mission de son personnage était de forcer Pride à réévaluer ses choix de vie, ce qu’il a fait. L’ange de la mort a quitté NCIS: La Nouvelle-Orléans en mai 2019. Cependant, Pride n’est pas du tout mieux sans son tourment.

«Quand mon personnage apparaîtra, quelque chose de mauvais va probablement se produire. Parce que je suis l’ange de la mort, mais je pense qu’il est prudent de dire que Dwayne Pride ira bien », a-t-elle déclaré.

«Nous savons qu’il a tourné beaucoup plus d’épisodes après celui-ci, donc je pense qu’il est prudent de dire qu’il a survécu à l’épisode. Mais chaque fois que je me présente, il y a des problèmes de brassage. »

À l’approche du premier nouvel épisode de 2020, les fans se demandent si l’homme en costume rouge jouera un rôle similaire.

L’annulation de «Daredevil» est survenue après trois saisons

Après trois saisons très attendues, Netflix a annulé Daredevil. L’équipe de casting, y compris Rutberg, ne l’a pas vu venir, les laissant tous “le cœur brisé et surpris”.

“Bien que cela soit douloureux pour les fans, nous pensons qu’il est préférable de clore ce chapitre sur une bonne note”, a déclaré un communiqué via Independent.

Rutberg a déclaré que la décision était “une façon helluva de sortir!” Elle a ajouté: “Marci me manquera terriblement mais tellement fière d’avoir joué dans votre monde.”

Dans une autre interview avec Inverse Magazine, Rutberg a appelé Netflix pour avoir débranché une émission de franchise réussie, soulignant que MArvel n’avait rien à voir avec la décision.

«Mes contacts chez Marvel ont été très surpris. Toutes les rumeurs selon lesquelles c’était une décision Marvel sont fausses, je pense que c’était purement une décision Netflix », a-t-elle déclaré. «Cela vient de conversations personnelles avec des gens de haut niveau chez Marvel. Ils ont été surpris. “

Elle a poursuivi: «Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles nous commencerions la production dès février 2019. Il est un peu inhabituel d’être si loin dans la planification et d’annuler le spectacle, ce qui me fait penser que Netflix s’efforçait de l’annuler ou non. Je suppose que ce n’était pas une décision facile. »

Bien que les annulations d’Iron Fist et de Luke Cage aient eu lieu en premier, beaucoup ne prévoyaient pas que Daredevil emboîterait le pas avant le lancement de Disney +.

Qu’est-ce que Rutberg jusqu’à présent?

Rutberg agit depuis les années 90 avec des rôles dans tout, de The Good Wife aux spots récurrents réguliers dans Blindspot, The Blacklist, Taken et NCIS: NOLA.

Actuellement aligné pour l’actrice est le TNT Dramedy-Thriller, Liars Club, dans lequel Rutberg a écrit sur des spécifications et “s’est inspiré de son expérience personnelle”, selon Deadline. Elle a fait équipe avec NCIS: le producteur exécutif de la Nouvelle-Orléans, Christopher Silber, et l’acteur, écrivain, Paul Giamatti.

Liars Club est “un spectacle sur une femme avec un ensemble de compétences unique et une histoire sombre menant deux vies très différentes”, qui ne semble pas très différent pour l’Ange de la mort.

Rutberg a disparu du NCIS: La Nouvelle-Orléans et Daredevil. Heureusement pour les fans, elle a plein de nouveaux projets dans lesquels il travaille.