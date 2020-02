La star de la Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich, quitte le spectacle?

Après plusieurs semaines d’interruption, NCIS: La Nouvelle-Orléans bat son plein. Jusqu’à présent, la saison a été remplie d’action, de tension et tous les fans de plaisanteries de Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito) et Sebastian Lund (Rob Kerkovich) peuvent gérer. Cela dit, certains ont quelques inquiétudes compte tenu des récents développements de la série. Kerkovich quitte-t-il l’équipe du NCIS?

[Spoilers for NCIS: New Orleans Season 6 below]

Rob Kerkovich est l’un des acteurs originaux de ‘NCIS: New Orleans’

Brian Letscher en tant que Jim Keene, Rob Kerkovich en tant que scientifique légiste Sebastian Lund et Travis West en tant que Bryce Collier | Sam Lothridge / CBS via .

Seuls quelques privilégiés peuvent revendiquer le statut d ‘«acteur original» sur le tournage de NCIS: New Orleans. Le chef d’équipe, Scott Bakula, ainsi que CCH Pounder et Daryl «Chill» Mitchell sont également des membres fondateurs de la série dérivée.

Rob Kerkovich, qui incarne Sebastian Lund, spécialiste de la médecine légale, est la quatrième star qui a commencé avec le spectacle en 2014. La page IMDb de Kerkovich répertorie 132 épisodes sous sa ceinture NCIS à ce jour.

Cependant, Kerkovich n’a pas joué dans le crossover en deux épisodes qui a initié le spin-off NOLA dans le cadre d’un pilote de porte dérobée. Son premier épisode, «Musician Heal Thyself», a commencé son passage de longue date en tant que scientifique nerveux, obsédé par Star Wars, à la tête du coroner contractuel de la paroisse de Jefferson, le Dr Loretta Wade (Pounder).

Il est difficile d’imaginer un monde NCIS: La Nouvelle-Orléans sans l’esprit de Sebastian Lund, des faits aléatoires ou des interactions maladroites. Avec la demi-saison de la saison 6 et le destin de Sebastian liés à son acceptation dans REACT, le temps de Kerkovich dans l’équipe de Pride pourrait prendre fin.

La vie de Kerkovich est devenue un peu plus occupée

Sebastian a fait pas mal de voyages au cours des dernières saisons. Après son enlèvement et sa fuite, il s’est rendu compte qu’il voulait plus de la vie. De là, il a postulé pour REACT et est sorti de son laboratoire pour devenir un élément crucial de l’équipe de terrain de Dwayne Pride.

Dans la vraie vie, Kerkovich et sa femme de neuf ans, Anjali Prasertong, avaient auparavant fait le grand pas de Los Angeles vers le Big Easy tout en s’occupant de leur fils. Alors que Kerkovich continuait à jouer et à filmer de courtes vidéos de mashups de genre, Prasertong est récemment devenu diététicien agréé après une décennie d’études.

Le 11 février, Prasertong a annoncé qu’elle et Kerkovich venaient d’accueillir leur deuxième enfant au monde.

«Je suis tellement excité d’élever un autre enfant avec lui», a déclaré Prasertong en légende de la photo sur Instagram.

Cela dit, l’homme a les mains pleines. Aucun projet supplémentaire n’est répertorié sur la page IMDb de Kerkovich pour le moment, mais NCIS: La Nouvelle-Orléans prend beaucoup de temps en soi.

Rob Kerkovch quitte-t-il la série?

Compte tenu du scénario actuel de Kerkovich sur NCIS: La Nouvelle-Orléans, il est difficile de dire si Sebastian prévoit de quitter l’équipe de Pride. Cela signifierait probablement moins de Kerkovich dans la série.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot officiel sur la sortie d’autres membres de la distribution cette saison, les fans savent s’attendre à l’inattendu. Après le départ soudain et définitif du favori des fans, Lucas Black, il semble que personne ne soit en sécurité pour une saison ou une série.

Avant, Black, Shalita Grant et Zoe McLellan étaient également parties. Leurs remplaçants, Necar Zadegan et Vanessa Ferlito ont bien comblé les lacunes, mais cela a énormément changé la dynamique de l’équipe de Pride.

Charles Michael Grant devrait rejoindre le casting d’une série régulière dans les prochains épisodes pour remplir les chaussures de Black. Il est peu probable que Kerkovich s’en aille juste au moment où la série a du mal à introduire un nouvel agent. Pourtant, après la sortie discordante de Black, c’est entre les mains des scénaristes.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffusée le dimanche à 22 h sur CBS.