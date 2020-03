La star de la Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich, résout les problèmes de coronavirus de la manière la plus sûre de Sebastion Lund

NCIS: La Nouvelle-Orléans est parmi les dernières à Hollywood à obtenir l’arrêt du coronavirus. La production a été suspendue, selon la star de NOLA, Rob Kerkovich. Voici comment Kerkovich a annoncé la nouvelle aux fans de NCIS et ce que cela signifie pour le reste de la saison 6.

Suspension de la production du nouveau «NCIS: La Nouvelle-Orléans»

Rob Kerkovich en tant que scientifique légiste Sebastian Lund et Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride | Sam Lothridge / CBS via .

L’épidémie de coronavirus frappe à nouveau. Parmi les derniers reports et annulations de films, de télévision et de divertissement, NCIS: La Nouvelle-Orléans a suspendu sa production pendant au moins deux mois, ce qui se terminera à la fin de la saison.

Les effets persistants de la pandémie peuvent avoir des conséquences à long terme à la fois dans l’industrie du divertissement et pour les téléspectateurs à domicile. Un arrêt de deux mois pour une émission de franchise réussie comme NCIS: La Nouvelle-Orléans signifie moins de nouveau contenu pour les téléspectateurs.

Un autre hiatus pourrait entraîner une baisse des cotes d’écoute, une baisse du nombre de fans et un désintérêt général. Bien que de nombreux autres ensembles de production soient sur la même page, il est difficile de savoir comment tout cela se déroulera une fois cet état d’auto-quarantaine passé.

Kerkovich a annoncé la nouvelle d’une manière approuvée par Sébastien

Hier soir, nous avons appris que nous fermions pour le reste de la saison. Je veux remercier notre incroyable équipe pour avoir donné 100% à travers 20 épisodes de télévision. Gardez un œil sur la saison 7, qui à ce stade peut être juste des extraits du TikTok de Sebastian. #ncisnola https://t.co/plZYaT7HOv

– Rob Kerkovich (@RobKerkovich) 13 mars 2020

NCIS: La star de la Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich, a tweeté une mise à jour à ses abonnés sur la façon dont l’émission se déroulerait au milieu des problèmes de coronavirus et il l’a fait tout comme son homologue fictif, Sebastian. Il a déclaré que cet arrêt de deux mois se poursuivrait pendant le reste de la saison 6.

Après que les fans aient pesé – à la fois en accord et en déni – Kerkovich a publié deux autres mises à jour.

Dans le clip vidéo publié sur Twitter, Kerkovich a plaisanté en essayant le jeu Playstation 4, The Rest of Us, faisant allusion au fait qu’il ne savait pas ce qui se passait dans le monde et “vérifierait Twitter” pour rattraper son retard. À la fin du clip, il jette le jeu apocalyptique à la poubelle.

Dans la troisième mise à jour de Kerkovich, il a tenté d’apaiser les fans déçus

“Voici tout ce que je peux dire sur les épisodes non produits de #ncisnola que nous n’avons pas pu réaliser cette saison: tout le retour de l’empereur Palpatine aurait été beaucoup plus logique”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas comment le reste de la saison 6 de “NCIS: New Orleans” se terminera

Alors que Dwayne Pride de Scott Bakula s’est finalement engagé dans une thérapie controversée pour faire face à son traumatisme passé, deux nouveaux épisodes à l’affiche pour Sun., le 15 mars, pourraient approfondir ses dernières révélations sur “L’homme au costume rouge”. Les fans espèrent que Pride obtient les réponses qu’il recherche et peut finalement trouver un peu de paix.

Pendant ce temps, le nouveau venu, Charles Michael Davis, vient juste de faire ses débuts en tant qu’agent spécial Quentin Carter, laissant beaucoup à découvrir avec le reste de la saison 6. Malheureusement, il semble que tout va devoir attendre, se prolongeant dans la saison 7 de la chute. On espère une sorte de fin satisfaisante avant la grande pause.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffuse deux nouveaux épisodes le dimanche 15 mars à 21 h sur CBS.