La star de la Nouvelle-Orléans Vanessa Ferlito et la réalisatrice Quentin Tarantino toujours amies?

Le réalisateur de Once Upon A Time In Hollywood, Quentin Tarantino, pourrait être un homme marié maintenant, mais il fut un temps où lui et NCIS: la star de la Nouvelle-Orléans, Vanessa Ferlito, étaient en quelque sorte un élément. La romance éphémère a attiré l’attention des spectateurs, laissant beaucoup de gens se demander – les deux amis sont-ils maintenant?

La vedette de la Nouvelle-Orléans «NCIS», Vanessa Ferlito, et la réalisatrice, Quentin Tarantino, ont travaillé ensemble sur un film

Quentin Tarantino et Vanessa Ferlito | Stephen Shugerman / .

Vanessa Ferlito pourrait être l’un des meilleurs agents de Dwayne Pride (Scott Bakula) sur le drame procédural de CBS, NCIS: New Orleans, maintenant, mais “il était une fois à Hollywood”, l’actrice a travaillé avec le célèbre réalisateur, Quentin Tarantino.

Le film culte de Tarantino en 2007, Grindhouse: Death Proof, mettait en vedette Ferlito dans le rôle d’Arlene. Les autres stars étaient Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoë Bell, Rose McGowan, et plus encore.

Le film, décrit par IMDb, a déclaré: “Deux séries distinctes de femmes voluptueuses sont traquées à des moments différents par un cascadeur marqué qui utilise ses voitures” à l’épreuve de la mort “pour exécuter ses plans meurtriers.”

Dans une interview accordée en 2012 à Collider, Tarantino a qualifié Death Proof de «pire film» qu’il ait jamais réalisé.

“Je connais très bien la carrière de nombreux réalisateurs, vous savez, et quand vous regardez ces cinq derniers films quand ils l’ont passé quand ils étaient trop vieux, et ils sont vraiment déconnectés de l’époque, que ce soit William Wyler et la libération de LB Jones ou Billy Wilder avec Fedora, puis Buddy Buddy ou quoi que ce soit, “a déclaré Tarantino.

«Pour moi, tout tourne autour de ma filmographie, et je veux sortir avec une filmographie formidable. Death Proof doit être le pire film que j’aie jamais fait. Et pour un film pour gauchers, ce n’était pas si mal, d’accord? – donc si c’est le pire que j’aie jamais eu, je vais bien. Mais je pense que l’un de ces films anciens, mous, flasques et flasques-d * ck vous coûte trois bons films en ce qui concerne votre note. »

La carrière de Ferlito a augmenté à partir de là

Bien qu’il soit probable que Tarantino ait découvert Ferlito à partir de son rôle récurrent en tant que Aiden Burn sur CSI: New York (2004-2006), ou dans la série à succès Fox, 24, avant cela, Ferlito a tranquillement gravi les échelons d’Hollywood, bien avant l’emblématique le réalisateur l’a moulée dans Death Proof.

Une fois que Ferlito a joué dans un film Tarantino, les cadres hollywoodiens ont dû avoir vent de son talent. Elle a également décroché d’autres rôles après Tarantino, notamment Julie et Julia, Madea Goes to Jail et Stand Up Guys – en face d’Al Pacino, Christopher Walken et Alan Arkin – pour n’en nommer que quelques-uns.

Peu de temps après, Ferlito a décroché un rôle récurrent en tant qu’agent Catherine «Charlie» DeMarco à Graceland de 2013 à 2015. Quelques projets et un an plus tard, Ferlito a trouvé sa place sur NCIS: La Nouvelle-Orléans. À ce jour, elle décrit l’agent spécial Tammy Gregorio comme l’un des principaux agents de l’équipe Pride’s New Orleans.

Tarantino et Ferlito se sont embrassés lors d’un dîner, mais sont-ils amis maintenant?

Sept ans après la sortie de Death Proof, Ferlito et Tarantino ont continué, ce que les spectateurs ont appelé, une «date de dîner confortable» à New York. À l’époque, Tarantino était lié à sa muse de longue date, Uma Thurman. Cela a fait l’apparition de Ferlito un choc.

Des rapports précédents indiquaient que Thurman avait assisté seul aux 8èmes Clinton Global Citizen Awards tandis que Tarantino avait rendez-vous avec Ferlito deux jours auparavant.

On ne sait pas dans quelle mesure Ferlito et Tarantino étaient impliqués, ou si leur amitié était aussi profonde que celle de Tarantino et de Thurman. Cela semble être la seule fois où les deux «datent» en public.

Cependant, un fil Reddit a révélé que Tarantino positionnait Ferlito pendant le tournage de Death Proof. Certains ont dit qu’il est «courant de déplacer physiquement les acteurs là où ils doivent être si le cadrage est si critique. D’autres pensent qu’il y avait plus à cela, même alors.

Pour l’instant, Tarantino a évolué. Lui et son épouse, Daniella Pick, ont accueilli leur premier enfant ensemble en février 2020. Les rapports indiquent que les deux sont séparés depuis 2010 et mariés en 2018.

Compte tenu des rumeurs de tabloïds réunissant Ferltio et Tarantino pendant une période où il était engagé à Pick, cela rendrait probablement difficile une amitié actuelle avec Ferlito. Cela mis à part, il n’ya aucune preuve que les deux sont toujours en contact – du moins pas dans l’avis du public.