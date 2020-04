La star de Los Angeles LL Cool J a décidé de devenir acteur

NCIS: la star de Los Angeles LL Cool

J est connu non seulement pour ses talents de rappeur mais aussi d’acteur. Ici se trouve le

vraie raison pour laquelle il a décidé de devenir acteur.

Films et émissions de télévision de LL Cool J

Chris O’Donnell et LL Cool J sur NCIS: Los Angeles | Monty Brinton / CBS via .

LL Cool J a fait sa première apparition au cinéma dans le film de 1985 Krush Groove, dans lequel il a chanté la chanson «Je ne peux pas vivre sans ma radio». En 1986, il est apparu dans le film Wildcats. En 1991, le rappeur a joué Billy dans le film The Hard Way, avec les acteurs Michael J. Fox et James Woods.

En 1995, LL Cool J a lancé sa propre émission télévisée, intitulée In the

Maison. Il a joué le personnage de Marion Hill jusqu’à la fin de la série en 1999. Son

d’autres rôles d’acteur incluent des apparitions dans Any Given Sunday, In Too

Deep, House et 30 Rock. LL Cool J a commencé à jouer le rôle de

Sam Hanna sur NCIS: Los Angeles en 2009.

Pourquoi LL Cool J a rejoint le casting de «NCIS: Los Angeles»

NCIS: casting de Los Angeles | Sonja Flemming / CBS via .

Le rappeur et acteur a confié à Harry Smith, ancien animateur de CBS

Early Show, il a décidé de rejoindre le casting de NCIS: Los Angeles parce qu’il

cherchait à faire quelque chose de différent avec sa carrière. “Vous pourriez faire un tas de

différentes choses. Vous avez eu tellement de succès en faisant beaucoup de choses différentes. Pour atteler

vous, votre identité, votre avenir, à quelque chose comme ça n’est pas une décision

c’est facile à faire. Pourquoi as-tu fait ça?” demanda l’hôte. LL Cool J a parlé de

une expérience d’acteur qu’il a eue qui l’a convaincu de rejoindre le spectacle:

J’ai eu une grande expérience sur un autre drame. J’ai fait l’ouverture de la saison d’un autre drame il y a quelques saisons et j’ai attrapé le bug. Je voulais vraiment agir, et je voulais agir régulièrement. Et je voulais me mettre au défi et me permettre d’aller à un autre niveau et me permettre de mûrir et de vivre quelque chose de nouveau dans ma vie.

Et une partie de ce processus de maturité ne continue pas de faire les mêmes choses que vous avez toujours faites. J’ai donc décidé de m’engager dans ce spectacle, de m’engager dans ce que je pensais être une super équipe. Je crois en la marque NCIS et j’espère que les gens apprécieront le spectacle.

Pourquoi LL Cool J a décidé de devenir acteur

Lors d’une interview sur The Late Show avec Stephen Colbert,

l’hôte demande à LL Cool J pourquoi il voulait devenir acteur. LL Cool J avait déjà

une carrière d’acteur réussie, alors pourquoi a-t-il choisi de faire le changement? Voici

ce que la star a dit:

Je ne voulais pas me limiter. J’avais l’impression d’en avoir la capacité. Je serai encore plus franc. La première fois que je suis allé dans une maison de disques, j’ai dit: «Vous savez, je pense à faire un nouveau disque. Je voudrais obtenir une avance, obtenir un chèque sur un dossier. Et le gars a commencé à s’ajuster sur son siège. Et j’ai dit, je ne vais pas être menotté à son jeu.

J’ai dit, je dois pouvoir faire des choses différentes. J’ai le talent, j’ai la capacité – avec humilité – mais si j’ai le talent et la capacité de faire quelque chose, je vais après mes rêves, point final. Je ne vais pas faire une seule chose juste pour le faire.

