La star de 'Love & Hip Hop' devrait se joindre à une autre émission de téléréalité avec son petit ami rumeur

Un ancien Amour & Hip Hop la star pourrait revenir à la télé-réalité, mais cette fois, ils pourraient être sur une émission différente. Connue pour ses querelles controversées avec ses amis, sa famille et ses proches, cette star est l'un des personnages les plus remarquables de l'histoire de la franchise. Maintenant, elle pourrait aller à une autre émission de téléréalité sur le thème du hip-hop avec son nouveau beau.

(L-R) ‘Love & Hip Hop: Atlanta’ stars Estelita Quintero, Stevie J, Spice aka Grace Latoya Hamilton and Tommie Lee assister à Roger Bonds Birthday Celebration at Compound le 27 janvier 2018 à Atlanta, Géorgie. | Prince Williams / Wireimage

Qui est Tommie Lee?

Lee, dont le vrai nom est Atasha Chizzaah Jefferson, était un acteur principal dans Amour et hip-hop: AtlantaS sixième et septième saisons et un acteur de soutien dans sa cinquième saison. Elle est également apparue comme un acteur de soutien dans la première saison de la Amour & Hip Hop série dérivée, Laissez-le à Stevie.

Elle a d'abord été présentée comme la petite amie de Scrapp DeLeon et son scénario principal était le triangle amoureux dans lequel elle était avec DeLeon et le père de son fils, Tiarra Becca. Tout cela dans le contexte de la peine de prison imminente de DeLeon pour trafic de drogue. Elle a également entamé une violente querelle avec Joseline Hernandez, y compris un incident au cours duquel elle aurait tenté de frapper Hernandez avec sa voiture. Les deux saisons suivantes ont relaté ses querelles, sa lutte contre l'alcoolisme et la relation troublée qu'elle entretient avec sa mère.

Problèmes juridiques de Tommie Lee

Lee a eu beaucoup de problèmes avec la loi et il y a beaucoup d'histoires sur Internet uniquement sur le nombre de photos qu'elle a. Son accusation la plus notable a été lorsqu'elle s'est présentée à l'école de sa fille en état d'ébriété et l'aurait agressée en octobre 2018. Bien qu'elle ait fait face à 54 ans de prison, le juge ne l'a condamnée qu'à 10 ans et elle ne purgera pas de temps si elle suit des règles strictes.

Les règles incluent l'achèvement «d'un programme de récupération en établissement et de 12 mois de suivi avec succès avec des médecins agréés». Mais même lorsque cela est terminé, elle ne peut toujours pas avoir de problèmes avec la loi pendant les dix prochaines années, ce qui comprend les voyages hors de Géorgie sans «approbation écrite» et assister à des événements professionnels ou promotionnels où de la drogue ou de l'alcool sont présents.

Tommie Lee serait sur "Growing Up Hip Hop" avec Bow Wow

Lee pourrait revenir à la télé-réalité, cette fois en tant que membre de la distribution sur Grandir Hip Hop: Atlanta. MTO News rapporte qu'elle rejoindra le casting avec son nouveau petit ami, Shad Moss alias Bow Wow. Ni Lee ni Moss n'ont officiellement confirmé leur romance.

Un producteur aurait déclaré à MTO News: «Tommie rejoint le casting. Elle et Bow Wow sortent ensemble, et jusqu'à présent, la nouvelle saison semble folle. "

La première série de la franchise, Grandir Hip Hop, qui est basée à Los Angeles, diffuse actuellement sa nouvelle saison avec des stars comme Romeo et Vanessa, Angela et Jojo Simmons.