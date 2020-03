La star de Marvel Don Cheadle pensait que son costar “ Couleurs ” allait le tuer

Don Cheadle est maintenant un acteur de premier plan. Il est dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Rhodey. Il est dans des drames acclamés comme Crash et Miles Ahead, qu’il produit et dirige parfois aussi. Il a eu une émission à succès dans House of Lies de Showtime et maintenant il est de retour pour la deuxième saison du Black Monday de Showtime. À l’époque où il est apparu dans Colors, seulement son deuxième film, Cheadle pensait qu’il ne vivrait pas avec son troisième film.

Cheadle arrêté par la WTF avec le podcast de Marc Maron pour promouvoir le Black Monday et parler de sa carrière. Il a raconté l'histoire de jouer un membre d'un gang dans le film Couleurs 1988.

Sean Penn n’était pas le problème de Don Cheadle sur ‘Colours’

Après quelques rôles à la télévision, le premier film de Cheadle a fait partie de Moving Violations. Les couleurs étaient sa deuxième. Dennis Hopper a réalisé Colors, avec Sean Penn et Robert Duvall comme flics sur le beat du gang. Penn et Hopper avaient une réputation volatile en 1988, mais ce n’était pas un problème pour Cheadle.

“Il y avait eu des choses où Sean avait malmené un mec pour de vrai sur le plateau du personnage”, a déclaré Cheadle. «Lui et Robert, il y a eu une scène où mon ami, Glenn Plummer a joué High Top et ils se battent. De la vraie merde qui s’est produite pendant le combat. Nous attendions juste que cela se produise parce que nous allions tous le sauter si quelque chose se passait. Nous allions être comme si nous étions aussi de caractère.

Don Cheadle a joué avec de vrais membres de gangs dans «Colors»

Hopper a mélangé ses acteurs avec des membres de gangs authentiques.

«Je travaillais avec les gang bangers. Je n’étais pas inquiet pour le réalisateur ou les acteurs. Je travaille avec de vrais membres de gangs qui vous frapperaient vraiment pour de vrai. L’un des gars de mon gang, il s’appelait J Bone. »

Lorsque Cheadle a rencontré J Bone pour la première fois, J Bone l’a testé.

“Le premier jour, je monte dans ma garde-robe, je suis assis sur ce banc”, a déclaré Cheadle. «Nous nous habillons pour faire cette grande scène de groupe. Je suis assise toute seule à essayer d’être dans le personnage. Je vois ce mec traverser le parking. Il me regarde, je le regarde, il me regarde comme oh, tu vas juste me regarder. Il traverse le parking en me regardant. Je suis comme oh, c’est un vrai. Je suis censé être le chef du gang. Je ne peux pas vraiment punk en ce moment. C’est un moment qui va vraiment raconter comment cela va se passer. »

Cheadle a tenu bon la première fois.

“Il marche jusqu’à moi”, a poursuivi Cheadle. “Il est comme,” Quoi de neuf, cuz? “J’étais comme,” Quoi de neuf? “Il a dit:” De quoi vous êtes-vous sorti? “J’ai dit:” Oh, je suis un acteur. Je ne suis pas un gang banger. Je suis acteur. “Il dit:” Oh ouais, d’accord. Je voulais juste voir ce qu’était le f * ck. “Il s’est éloigné, j’étais comme le f * ck, le premier jour.”

La scène qui a failli le faire tuer par J Bone

Cheadle a joué le chef de gang Rocket. J Bone a joué un membre de son gang et J Bone était dans un vrai gang de rue à l’époque.

“Ensuite, nous avons une scène dans la camionnette”, a déclaré Cheadle. «Nous faisons un tour par ce Sang. Je suis censé leur dire de fermer la gueule. Nous répétons et je dis: “Ferme ta gueule.” Il est tard le matin. Tout le monde est fatigué. Bien que nous utilisions ce gang, nous sommes dans le quartier d’un autre gang. C’est tout. Les endroits où les gens n’étaient pas sensibles à l’endroit où nous nous trouvions, traversant les lignes, rien de tout cela. »

Cet environnement, plus le dialogue dans le script, a permis une confrontation entre Cheadle et J Bone.

“Nous faisons cette scène et je lui dis de foutre le bordel. Il se met à rire. «Mec, tu parais doux comme f * ck. Fermez le f * ck. Tu parles comme un petit b * tch. “Donc j’étais comme non, pour le vrai J-Bone, ferme la f * ck parce que nous devons le faire. Il était comme “Quoi?” Il est sur la banquette arrière et il se penche dans mon oreille, il est comme “Je vais te fumer dans cette voiture en ce moment. Pensez-vous que je donne un f * ck sur ce film? Je vais te tuer maintenant? »»

J Bone a cassé le personnage sur le tournage

Cheadle pensait que J Bone allait le tuer et personne sur le film ne pourrait le protéger.

“Je sais qu’il est bon pour ça”, a déclaré Cheadle. “Je sais qu’il ne parle pas seulement de merde. Il le ferait probablement. Tout le monde se tait dans la voiture. Je me dis: “Oh mec, J Bone, c’est ma réplique. Je suis sur un plateau. Je dois dire ceci. “Il dit:” Dites-le encore. Voyez ce qui se passe. Je vous mets au défi. C’est comme si je devais le dire. Action, coupe, “Don, quoi de neuf, tu n’as pas dit la ligne.” Je me dis, “Non, ça va, reviens.” Il rit, “Ouais, c’est vrai. Tu ferais mieux de ne pas le dire. “Donc, nous le faisons une fois de plus et je sorte de le sortir. Il ne dit rien. “

Comment Don Cheadle a survécu aux «Couleurs»

Hopper a pris la décision et la scène est dans le film. Cheadle a vécu pour agir un autre jour.

“Il sort de la voiture et il se dit” You punk motherf * cker. Tu ferais mieux de quitter le plateau avant de sortir de mon costume », a déclaré Cheadle. “Je suis comme merde, je vais me faire tuer sur un plateau de tournage. Deuxième film, je vais perdre ma vie en disant une phrase que je dois dire dans le film. “Alors je bouscule le plateau mais après je pense que parce que je l’ai dit, il était comme,” Tu vas bien , mec. “Il devait juste me transpirer.”

J Bone a quand même effrayé Cheadle après cette scène.

“Un autre jour, il prend ma feuille d’appel, il commence à marcher vers cette ruelle”, a déclaré Cheadle. “Il me fait signe,” Suivez-moi. “Je suis comme oh mec, il est sur le point de descendre dans la ruelle. Nous allons dans l’allée et il y a cette vieille dame de blak qui se tient là, vêtue de vêtements d’église. Il dit: «Voici ma maman. Je voulais juste que vous rencontriez ma maman. “Il ne pouvait pas simplement dire:” Venez rencontrer ma maman. “”