La star de “Mission Impossible” Tom Cruise a en fait sauvé des vies plus d’une fois

Tom Cruise est l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood. Il est connu pour avoir joué dans un grand nombre de films populaires, tels que Top Gun (1986), A Few Good Men (1992), Jerry Maguire (1996), Vanilla Sky (2001), War of the Worlds (2005) et , bien sûr, la série de films Mission Impossible.

Alors que les fans du monde entier connaissent la carrière d’acteur de Cruise, peu de gens sont conscients de certaines choses incroyables qu’il a faites pendant son temps libre, comme être un héros désintéressé. Cruise a en fait sauvé une bonne partie des vies au fil des ans, ce qui est un autre exploit qu’il peut ajouter à son curriculum vitae déjà impressionnant.

Tom Cruise a une fois sauvé des gens d’un bateau en perdition

En 1996, Cruise naviguait en Méditerranée avec sa femme de l’époque, Nicole Kidman, lorsqu’un groupe de personnes à proximité avait besoin d’aide. Le couple a repéré un voilier qui avait pris feu à cause d’un court-circuit électrique et Cruise est immédiatement entré en action.

Cruise a envoyé un skiff depuis son yacht pour aller secourir les cinq passagers du bateau qui coule. Grâce à l’action rapide de Cruise, les passagers sont montés en sécurité avant que leur bateau ne coule.

Le publiciste de Cruise a plus tard déclaré que l’acteur “faisait simplement ce que ferait n’importe quelle personne décente” avant d’ajouter: “Si jamais j’ai des ennuis, j’espère que Tom Cruise est à proximité.”

Tom Cruise a aidé une fois quelqu’un après un accident de voiture

Cruise est également devenu un héros dans un autre cas. Il a vu une fois une voiture se faire heurter sur la route à Los Angeles et a décidé d’aider la personne impliquée dans l’accident.

Heloisa Vinhas, qui était le conducteur de la voiture qui a été heurtée, a raconté que Cruise avait dit à un piéton d’appeler une ambulance. Ensuite, il est allé avec elle à l’hôpital, où elle a été soignée pour une jambe cassée. Lorsque Cruise a appris que Vinhas n’avait pas d’assurance, il a couvert le coût de sa facture de 7 000 $.

“S’il n’est pas Superman, il peut être Batman – Batman n’a pas de super pouvoirs”, a ensuite déclaré Vinhas à People.

Tom Cruise a sauvé une fois deux fans d’être écrasés lors de sa première sur le tapis rouge

Lors de la première à Londres du premier film de Mission Impossible, Cruise et Kidman signaient des autographes quand il a remarqué une paire de jeunes fans qui étaient coincés contre une barre d’acier par une foule de gens. Cruise a rapidement sauvé les deux fans de l’écrasement avant d’alerter les policiers à proximité.

“Il est mon héros”, a expliqué l’un des fans à People. «Chaque soir, je lui dis bonsoir quand je passe son affiche dans ma chambre.»

Tom Cruise est connu pour être un gars très sympa à Hollywood

Cruise n’a pas seulement aidé les fans et les étrangers au hasard. D’autres personnes qui ont travaillé avec Cruise semblent également avoir de belles choses à dire sur lui.

Ceux qui sont impliqués dans le showbiz savent que Cruise a la réputation d’être agréable à travailler. Il travaille extrêmement dur sur ses films et fait même ses propres cascades.

Pendant ce temps, le réalisateur Drew Goddard a partagé une fois à quoi ressemble Cruise en personne: «Je n’ai jamais rencontré une personne plus enthousiaste, créative et encourageante… il a estimé que nous devrions en faire plus. Et il avait parfaitement raison. »

Le scénariste Ken Miyamoto a également écrit sur Quora: «Il travaille son cul et a cette énergie positive totale qu’il apporte à la phase de développement, à l’ensemble et au-delà. Il est l’acteur qui travaille le plus dur dans l’industrie (et la plupart de ceux qui ont travaillé avec lui l’ont dit) et il est connu comme l’un des meilleurs acteurs avec qui travailler. “