La star de MTV Jemmye Carroll a révélé que son amant décédé Ryan Knight lui rend visite dans ses rêves

Quand vous pensez à la star de The Challenge, Jemmye Carroll, il est presque impossible de ne pas penser au “premier garçon blanc avec qui elle s’est connectée”, l’ancien petit ami, Ryan Knight.

Après être tombés amoureux de Real World: New Orleans, les deux sont devenus des ex amers avant de se former une véritable amitié. Cependant, en novembre 2014, Knight a quitté le monde trop tôt.

Dans une vidéo YouTube, Jemmy a révélé que son amant décédé lui rendait visite dans ses rêves et qu’elle «espère qu’ils ne s’arrêteront jamais».

Ashlee Feldman, Ryan Knight, Jemmye Carroll, McKenzie Coburn et Preston O’Neil Roberson-Charles | Steve Granitz

Jemmye Carroll et Ryan Knight datés depuis presque un an

En 2010, Jemmye Carroll, alors âgé de 21 ans, originaire du Mississippi, a rencontré Ryan Knight, alors âgé de 23 ans, lorsqu’ils ont emménagé ensemble pour The Real World: New Orleans.

Les colocataires ont rapidement développé des sentiments l’un pour l’autre et ont dormi ensemble dans le troisième épisode. Ils ont continué à sortir ensemble tout au long de la saison avant de mettre fin à leur relation compliquée en octobre 2011 lorsque Knight a triché avec son ex-petite amie.

Les deux ont concouru ensemble dans Battle of the Seasons (2012) sur l’équipe de la Nouvelle-Orléans, où Knight a tenté de reconquérir sa femme. Après avoir bien travaillé ensemble la saison précédente, leur amitié est allée au sud dans Rivals II alors que Knight la tourmentait en lui versant du ketchup au milieu d’une dispute.

Le natif du Wisconsin a pris une pause de The Challenge tandis que Jemmye est revenu pour les agents libres, puis les deux se sont réunis pour concourir en duo pour Battle of the Exes II.

Pendant le dôme «Breaking Up», Knight s’est disloqué l’épaule. Par conséquent, il n’a pas pu concourir et les deux ont été renvoyés chez eux. Seulement deux mois après le tournage, la star de Battle of the Exes II, Diem Brown, a perdu sa longue bataille contre le cancer.

Près de deux semaines plus tard, Knight est également décédé.

Ryan Knight est décédé de façon inattendue

Le 27 novembre 2014, Knight a été retrouvé mort à l’âge de 29 ans après une fête chez un ami. Selon TMZ, un ami de Knight a rapporté que la star de The Challenge s’étouffait avec son vomi. Le rapport final d’autopsie a révélé qu’il est décédé d’une combinaison de plusieurs drogues et alcools différents.

Au moment du décès prématuré de Knight, Jemmye et lui parlaient fréquemment et il entretenait une relation heureuse avec Makenzie Jauer, originaire du Texas. Jemmy a publiquement pleuré la perte de son amour dans le monde réel en lui rendant hommage sur Instagram. Elle lui a également écrit une lettre ouverte près d’un an après son décès.

Elle a récemment posté sur lui le cinquième anniversaire de sa mort sur son Instagram, écrivant: “Je t’aimerai pour le reste de ma vie, et tu ne seras pas là pour tout.” Jemmye a également écrit qu’elle croyait qu’ils ” étaient des âmes connectées dans une vie avant cela “et” nous retrouverons les uns les autres pour une autre aventure. “

Jemmye Carroll a révélé les visites de Ryan Knight dans ses rêves

Dans sa dernière vidéo YouTube, Jemmye Carroll a répondu aux questions des utilisateurs de Reddit. La majorité tournait autour de sa carrière dans le défi, qui comprenait fortement Knight.

Un abonné a demandé si elle recevait «des signes de Knight», et Jemmye a admis qu’elle avait «Knight Dreams» tout le temps. Dans les rêves, elle sait qu’il est parti, mais il ne sait pas qu’il n’est plus en vie.

Par conséquent, elle pense que “la prochaine dimension doit être incroyable car il est toujours heureux”. De plus, Jemmye a dit qu’elle se sent “reconnaissante” d’avoir “Knight Dreams” et “espère qu’ils ne s’arrêteront jamais”.

