La star de MTV Kailah Casillas affirme que Lindsay Lohan a ruiné le «Beach Club» parce qu’elle avait «trop de pouvoir»

Même si la télé-réalité de plaisir coupable Lindsay Lohan’s Beach Club n’a duré qu’une saison, elle a donné au monde l’un des moments les plus «mémorables» avec Lindsay Lohan «faisant le LiLo». La star du Challenge Kailah Casillas est apparue dans trois épisodes de la série MTV jusqu’à ce que Lohan la licencie après une altercation verbale.

Dans un échange Twitter avec d’autres anciennes stars du Beach Club, Casillas a révélé que Lohan avait ruiné la série parce qu’elle avait «trop de pouvoir».

Lindsay Lohan assiste au «Lindsay Lohan’s Beach Club» de MTV | Cindy Ord

Les prémisses du «Lindsay Lohan’s Beach Club»

En octobre 2016, l’actrice et chanteuse Lindsay Lohan a ouvert sa première discothèque, Lohan Nightclub, à Athènes, en Grèce. Deux ans plus tard, elle a ouvert Lohan Beach House Mykonos, également située en Grèce, suivie de Lohan Beach House Rhodes, basée à Ialysos Beach.

Un peu plus d’un an plus tard, le Beach Club de Lindsay Lohan a fait sa première sur MTV. Produit par Bunim / Murray, de The Challenge fame, le spectacle était centré sur Lohan Beach House Mykonos et la vie du personnel qu’elle employait.

Lohan a sélectionné un total de 12 employés de discothèques de partout au pays pour s’envoler vers Mykonos pour avoir la possibilité d’être ambassadeurs dans son luxueux club de plage où ils travaillaient dur pendant la journée et faisaient la fête plus dur la nuit.

“Faites vos valises, MTV. Nous allons à Mykonos.” Jetez un premier coup d’œil à la prochaine émission de télé-réalité MTV de Lindsay Lohan, provisoirement intitulée “ Lohan Beach Club ”: pic.twitter.com/YVoFgvpZY0

– The Hollywood Reporter (@THR) 30 juillet 2018

Dans la finale de la série, Gabi Andrews, Billy Estevez, Brent Marks, Aristotle Polites et Jonitta Wallace ont été sélectionnés pour rester ambassadeurs tandis que les autres ont été licenciés et renvoyés chez eux.

Après une saison moyenne, le Lindsay Lohan’s Beach Club n’a pas été renouvelé pour la saison 2. En juin 2019, Lohan a vendu la propriété, l’a relocalisée à Alimos, puis a renommé le club en Lohan Seaside.

Apparition de Kailah Casillas au «Lindsay Lohan’s Beach Club»

Real World et la star du Challenge Kailah Casillas sont arrivées dans le cinquième épisode. Presque immédiatement, il est devenu clair que le vétéran de la télé-réalité ne s’entendait pas avec Lohan.

Au cours d’un épisode, les deux ont tenté de parler sur un yacht, mais n’ont toujours pas pu obtenir la même page. Ensuite, Lohan et le manager Panos Spentzos sont venus chez les ambassadeurs et ont été repoussés par leurs conditions de vie désordonnées. Lohan a tenté de comparer leur situation indisciplinée à leur éthique de travail, mais Casillas n’était pas d’accord.

La star de MTV a été la plus virulente à parler à Lohan, ce qui a amené le propriétaire du club à la licencier sur place. En s’éloignant, Casillas a fait un commentaire impliquant que la célèbre actrice était sous drogue.

Kailah Casillas affirme que le «pouvoir» excessif de Lindsay Lohan a ruiné la série

Une citation d’un utilisateur de Twitter a tweeté une bande-annonce pour le club de plage de Lindsay Lohan et a indiqué qu’ils pensaient que l’émission avait «tellement de potentiel». La star de LLBC, Gabi Andrews, a répondu, en accord avec l’utilisateur d’origine et a noté que les temps étaient déroutants.

Lorsqu’un suiveur a félicité le casting, Andrews a affirmé que l’on ne pouvait pas se tromper avec les co-stars Jules Wilson, Mike Mulderrig et Casillas. Mulderrig a répondu, suggérant “une émission de tout ce qui n’a pas été montré”, et Andrews a répondu: “Toujours fou, personne ne m’a vu vous épiler avec Alex ou notre temps avec notre homme grec confus sexuellement.”

L’actrice et productrice Kim Webster a sauté dans la conversation et a révélé qu’elle “devait diriger cette scène de fartage de l’extérieur parce que je riais à haute voix”. Un fan a demandé au producteur de «divulguer les images».

Je vais le dire !!!! Si Lindsay n’était pas productrice exécutive, cela aurait été qu’elle avait trop de pouvoir et avait baisé son propre show

– Kailah (@kailah_casillas) 9 mars 2020

Casillas a répondu à la discussion et a convenu que l’émission aurait été “feu” si Lohan “n’était pas producteur exécutif” parce qu’elle avait “trop ​​de pouvoir” qui “f **** d son émission.” Mulderrig a répondu à The Challenge star avec un GIF de bombe nucléaire, et Andrews a répondu avec un GIF populaire d’Elissa Slater de Big Brother 15 en riant et en crachant de l’eau.

Regardez Casillas sur The Challenge: Total Madness le 1 avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.