La star de NCIS, Wilmer Valderrama, est plus ancienne que la fiancée Amanda Pacheco?

Bien que Wilmer Valderrama soit bien connu pour avoir joué Fès dans That ’70s Show (qui s’est déroulé de 1998 à 2006), il dépeint actuellement l’agent Nick Torres dans le hit primetime procédural NCIS – l’un des spectacles les plus réussis à l’antenne, réussissant à garder son les cotes montent en flèche pendant dix-sept saisons et plus. Wilmer Valderrama dépeint un agent prêt au combat confiant avec une langue rapide et un cœur doux (particulièrement doux pour l’un des autres agents). Cependant, alors qu’il est impliqué dans une romance à ébullition lente à l’écran, il est déjà engagé dans la vie réelle.

Wilmer Valderrama est fiancée à Amanda Pacheco. Les deux ont annoncé leur engagement en janvier de cette année. Le couple a célébré la Saint-Sylvestre au Mexique avant de se rendre à San Diego, où il a posé la question. Mais qui est Pacheco? Que fait-elle? Comment se sont-ils rencontrés? Et, à quel point Wilmer Valderrama est-il plus âgé que l’amour de sa vie? Plongeons-nous dans les détails.

L’histoire de la relation entre Wilmer Valderrama et Amanda Pacheco

Comme le note NBC New York, Valderrama et Pacheco ont été liés pour la première fois en avril 2019 lorsqu’ils ont été repérés ensemble à Los Angeles. Une source a poursuivi en disant à E! Des nouvelles qu’ils semblaient toujours s’amuser ensemble et souriaient toujours (peu importe ce qu’ils faisaient). Ces sourires ont dû continuer à venir – moins d’un an plus tard – le couple heureux est devenu un futur marié.

Pacheco est un modèle américain, qui est aussi tout à fait le divemaster. Comme le note TVovermind, elle est une grande fan de l’eau, et elle aime la plongée en apnée, la plongée, la pêche et la visite des endroits tropicaux. Le Mexique est-il considéré comme tropical? Étant donné que le pays possède des zones tropicales, il n’est pas surprenant que Valderamma ait voyagé avec elle là-bas avant de poser la grande question – une grande question qui, compte tenu de leur différence d’âge, pourrait placer les deux à des stades de vie différents.

Amanda Pacheco est née le 28 août 1991, ce qui fait qu’elle a aujourd’hui 28 ans. En revanche, Wilmer Valderrama est né le 30 janvier 1980, ce qui lui fait 40 ans. Avec 12 ans entre les deux, il peut y avoir du vrai dans l’idée que les femmes mûrissent plus vite que les hommes. Cependant, ces sortes de différences d’âge entre les hommes et les femmes sont assez courantes à Hollywood; de George et Amal Clooney à Ryan Reynolds et Blake Lively, l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de romance (et Tinseltown le prouve encore et encore). Alors que Valderrama est joyeusement fiancé aujourd’hui, il a rencontré des visages célèbres avant de proposer à Pacheco.

La star de «NCIS», Wilmer Valderrama, est sortie avec Demi Lovato et Mandy Moore

Wilmer Valderrama avait une relation assez longue avec le chanteur Demi Lovato. Ils ont eu une relation encore et encore pendant des années avant de finalement l’annuler. Leur romance a commencé lorsque Lovato avait 18 ans. Valderrama est également sorti avec Mandy Moore de 2001 à 2002.

Alors que Valderrama a été liée à une poignée d’autres actrices et chanteuses, dont Jennifer Love Hewitt et la co-star de That ’70s Show, Mila Kunis, ce célibataire hollywoodien s’est finalement installé.