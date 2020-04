La star de ‘Outlander’ Caitriona Balfe soutient Sam Heughan et critique le comportement ‘moyen’

La star de l’Outlander Sam Heughan a récemment dévoilé avoir été victime d’intimidation et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Sa co-star, Caitriona Balfe, a partagé son soutien à l’acteur et a critiqué les trolls en ligne pour leur comportement «méchant».

Sam Heughan et Caitriona Balfe | Michael Kovac / . pour STARZ

Sam Heughan écrit un article émotionnel sur l’intimidation en ligne

Dans un long article, partagé sur Twitter et Instagram, Heughan a évoqué les années de critiques dures et injustifiées auxquelles il a été confronté de la part des fans en ligne. «Après les 6 dernières années d’intimidation constante, de harcèlement, de harcèlement et de faux récits, je suis perdu, bouleversé, blessé et je dois parler. Cela affecte ma vie, mon état mental et c’est une préoccupation quotidienne », a écrit Heughan dans le post. «Mes costar, mes amis, ma famille, moi-même, en fait, toute personne à qui je suis associé, a été victime d’insultes personnelles, de honte, d’abus, de menaces de mort, de harcèlement, de partage d’informations privées et de vils, faux récits.

L’acteur a également mentionné que certaines menaces et harcèlements l’ont contraint à engager des poursuites judiciaires. “Je n’en ai jamais parlé parce que je crois en l’humanité et j’ai toujours espéré que ces brutes s’en iraient”, écrit-il. “Je ne peux pas élaborer pour des raisons juridiques permanentes, mais ce sont des professionnels: des enseignants, des psychologues, des adultes qui devraient mieux connaître.”

Heughan a également révélé que les trolls en ligne l’intimidaient au sujet de son intégrité et de sa sexualité, et ont récemment commencé à le harceler pour avoir choisi de s’isoler à Hawaï pendant la pandémie de COVID-19. “Récemment, ces fausses affirmations varient selon moi de manipuler des fans, d’être un homosexuel de placard, d’essayer d’induire en erreur ou d’exhorter les fans pour de l’argent et de ne pas tenir compte des conseils de COVID”, a ajouté Heughan. “Je n’ai rien fait [sic] de ce qui précède. Je suis un gars normal et rien de tel que les personnages que je joue. “

La star d’Outlander a également révélé que des personnes avaient traqué ses résidences, partagé ses informations privées, créé de faux récits sur lui et ses collègues et avaient tenté de pirater ses comptes personnels. Il a terminé le message avec un message d’appréciation pour les fans qui le soutiennent.

«À tous les fans qui m’ont soutenu et au travail que je fais, MERCI», a-t-il écrit. «Je suis tellement reconnaissante, du fond du cœur. Restez en sécurité et soyez gentil avec vous-même et avec les autres. »

Caitriona Balfe, co-vedette de Heughan “Outlander” défend et soutient ses sentiments

Peu de temps après que Heughan a partagé son message, Balfe, qui joue sa femme Claire sur Outlander, l’a retweeté. Elle en a profité pour montrer son soutien à sa co-star tout en claquant tous les ennemis qui le harcèlent.

Triste que Sam ait dû sortir et dire tout cela. J’aurais pensé qu’un comportement méchant aurait été laissé dans la cour de l’école. Mais malheureusement, une partie TRÈS PETITE mais très vocale de ce fandom utilise son énergie pour écrire et dire des choses terribles et fausses … peut-être qu’ils devraient https://t.co/fCfHp9sP72 – Caitriona Balfe (@caitrionambalfe) 17 avril 2020

“Triste que Sam ait dû sortir et dire tout cela”, a écrit Balfe dans son tweet. «J’aurais pensé qu’un comportement méchant aurait été laissé dans la cour de l’école. Mais malheureusement, une partie TRÈS PETITE mais très vocale de ce fandom utilise son énergie pour écrire et dire des choses horribles et fausses. »

Dans son article, Balfe a suggéré que les intimidateurs en ligne utilisent leur énergie pour de bon au lieu de la haine. “Peut-être qu’ils devraient exploiter toute cette énergie pour s’impliquer dans leurs œuvres caritatives locales”, a-t-elle ajouté. “Et honnêtement, c’est assez simple … Si vous ne nous aimez pas … c’est un grand monde magnifique là-bas. Trouvez quelque chose que vous aimez et profitez-en. La vie, comme c’est trop clair en ce moment, est courte. Pourquoi le gaspiller en détestant. »