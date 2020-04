La star de ‘Supergirl’ Nicole Maines dit que Nia reprendrait Braniac s’il venait de s’excuser

Lorsque Supergirl reviendra sur The CW, les fans attendront également avec haleine tous ses Super Friends. Les expéditeurs de Nia (Nicole Maines) et de Brainiac-5 (Jesse Rath) espèrent que Dreamer et Brainy pourront se réunir. La dernière fois que nous les avons vus ensemble, les choses étaient encore gênantes et le hiatus n’a fait que rendre cette faille plus douloureuse. Heureusement, Maines a de l’espoir pour eux aussi.

Maines s’est entretenue avec Showbiz Cheat Sheet par téléphone depuis son domicile d’Austin le 6 avril. Supergirl revient le dimanche 26 avril et est diffusée le dimanche soir à 21 h. sur The CW.

Nicole Maines pense que Nia et Brainy méritent d’être heureux sur «Supergirl»

Maines déplore que même lorsqu’ils étaient ensemble, Nia et Brainy faisaient toujours face à une crise. Supergirl est, après tout, un drame télévisé.

“C’est difficile parce que nous n’avons pas vu beaucoup de cette relation dans des moments plus heureux”, a déclaré Maines. “Tout ce qu’ils ont vécu a vraiment été sous le coup d’une mauvaise communication ou d’une catastrophe imminente. Nous n’avons pas vraiment pu voir Brainy et Nia juste heureux, sauf quelques fois. »

Nicole Maines pense qu’ils sont le couple parfait s’ils peuvent se remettre

Les relations sont difficiles pour les humains. Quand vous êtes Brainiac-5 et un super-héros psychique, c’est encore plus difficile. Ce n’est pas facile non plus pour Supergirl mais c’est une autre histoire.

“J’espère qu’ils pourront se remettre ensemble parce que je pense qu’il y a beaucoup de potentiel là-bas pour les voir fonctionner correctement en partenariat”, a déclaré Maines. «Il est l’homme le plus intelligent de l’univers et elle peut voir l’avenir. J’ai l’impression que s’ils pouvaient enfin arriver sur la même page, ils seraient imparables. J’espere.”

Brainy devra être clair pour Supergirl et tout le monde

Nia n’est pas la seule que Brainy a repoussée. Son travail avec Lex Luthor (Jon Cryer) est discutable pour Supergirl (Melissa Benoist) et toute personne impliquée dans le DEO.

Ce sera juste une question de savoir si Nia peut lui pardonner et Brainy peut venir aux Super Friends avec ce qu’il a fait. Peut-il leur faire confiance pour lui faire confiance? Bien sûr, nous savons que ce qu’il a fait a été pour le plus grand bien et nous savons qu’il ne travaille avec Lex que pour sauver le monde parce qu’il ne voit pas d’autre option. Mais pour le reste des amis, il vient de terminer un 180. Ensuite, pour Nia, tout allait bien et puis il a brisé son cœur de nulle part. Donc tout dépendra de la confiance. Nicole Maines, entretien avec Showbiz Cheat Sheet, 4/6/2020

Nicole Maines confirme que Nia attend Brainy

La dernière fois que vous avez vu Dreamer et Brainiac-5 à l’écran ensemble dans Supergirl, vous avez peut-être remarqué qu’elle avait l’air d’attendre qu’il dise quelque chose de plus. Maines a confirmé qu’elle était prête à pardonner. Brainy n’a qu’à demander.

