La star de ‘Survivor’ Kass McQuillen accuse la production d’aider Tony Vlachos à remporter un défi d’immunité individuelle

Survivor: le vainqueur de Cagayan, Tony Vlachos, connaît actuellement l’une des meilleures saisons, et les fans adorent son gameplay. De ses bouffonneries hilarantes à l’épopée aveugle de la semaine dernière, il est un favori pour gagner. Après une autre performance incroyable, l’ancien concurrent de Cagayan, Chaos Kass McQuillen, est allé sur Twitter pour accuser la production d’avoir aidé Tony à remporter un défi d’immunité individuelle.

Kass McQuillen | Monty Brinton

Tony Vlachos a remporté sa troisième victoire en immunité individuelle

Après le retour des huit candidats restants du Conseil tribal, Sarah Lacina a fait exploser son partenaire Cops-R-Us, Tony Vlachos, pour l’avoir aveuglée et éliminé sa proche alliée, Sophie Clarke.

Réalisant que Tony avait pris le contrôle du jeu, Kim Spradlin-Wolfe a rassemblé les troupes et a tenté de formuler un plan pour éliminer le vainqueur de Cagayan.

D’autre part, Tony et Sarah voulaient prouver leur loyauté envers Ben Driebergen en éliminant son rival, Jeremy Collins. Pendant le défi d’immunité individuelle où une femme et un homme pouvaient gagner la sécurité, Jeremy, Ben et Sarah sont rapidement tombés.

Ensuite, Michele Fitzgerald, Nick Wilson et Kim ont choisi de se retirer pour le beurre d’arachide et les cookies, donnant à Denise Stapley et Tony la victoire ainsi que deux jetons de feu. Une fois de retour au camp, Ben a parlé au champion de Cagayan du plan de brassage de Kim pour l’aveugler.

Par conséquent, il a frappé le premier et a envoyé le vainqueur One World au bord de l’extinction.

Kass McQuillen accuse la production d’avoir aidé Tony Vlachos à gagner

L’avocat basé en Californie a concouru aux côtés de Tony dans la saison 28, Cagayan. Les deux hommes ne se sont jamais vus en face alors que Kass était irrité par le jeu de bascule du policier.

Elle a également comploté contre lui pendant près de la moitié de la saison, mais a duré jusqu’aux trois derniers matchs lorsque Woo Hwang a emmené Tony au Conseil tribal final. Malgré ses sentiments concernant le jeu de Tony, elle a voté pour qu’il gagne.

“Nous avons tous un petit diable en nous. J’étais un peu un fauteur de troubles ma saison. Chaos Kass, eh bien, elle vit quelque part au plus profond de moi, mais si je ne change pas, quelqu’un va m’abattre. Mais j’aime un peu mon héritage jusqu’à présent. J’aime le chaos. ” #Survivor #SurvivorCambodia pic.twitter.com/lPAfkCxh9G – SurvivorQuotesX (@SurvivorQuotesX) 1 juillet 2019

Après la diffusion de Survivor 40: Winners at War Episode 12, le concurrent à deux reprises s’est rendu sur Twitter pour accuser l’équipe de production d’aider Tony avec sa troisième victoire consécutive en immunité.

Elle a remarqué que son ancienne co-star Cagayan était “la seule personne avec un coude plié dans ce défi.” Alors qu’un partisan pensait que l’officier de police du New Jersey avait «déjoué» tout le monde, Kass, pensait que l’équipage du Survivor avait quelque chose à voir avec cela.

Les fans discutent si la production a aidé Tony Vlachos

Certains utilisateurs de Reddit étaient d’accord avec la théorie de Kass, car ils ont également remarqué que “le bras de Tony avait beaucoup plus de mou que quiconque.” Cependant, beaucoup n’étaient pas d’accord parce que Nick, le seul gars qui aurait pu battre Tony alors que Jeremy et Ben tombaient plus tôt, a démissionné pour un jeton de feu et du beurre d’arachide.

Un autre a remarqué que son épaule était «sensiblement plus basse que celle soulevée», lui donnant «plus d’espace pour plier son coude». Cependant, ils pensent que cela aurait pu être la stratégie de Tony.

Soooo… Pourquoi Tony était-il la seule personne avec un coude plié dans ce défi? Rewatch – différence distincte. Je dis juste #Survivor – Kass McQuillen (@KassMcQ) 30 avril 2020

D’autres téléspectateurs ne pensent pas que la production a aidé le policier spécifiquement dans le défi. Cependant, ils trouvent suspect que cette saison comprenne un défi d’immunité avec deux vainqueurs dans les huit derniers et cinq des naufragés potentiellement immunisés, compte tenu des avantages.

Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.