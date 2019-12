La star de 'The Bachelorette', Hannah Brown a dit qu'elle souhaitait parfois avoir fait cette 1 chose au cours de sa saison

La saison de Hannah Brown La bachelorette était un roller coaster émotionnel. Cela avait beaucoup à voir avec les hommes qui étaient sur sa saison à essayer de gagner son cœur. Mais c'était aussi à cause du temps qu'il a fallu à Brown pour prendre des décisions saines.

Le temps a passé et Brown revient maintenant sur ces décisions. Découvrez la seule chose qu'elle souhaite parfois faire au cours de sa saison.

Hannah Brown a déclaré que sa connexion avec Luke Parker était liée à l'insécurité

Le temps de Brown La bachelorette s'est compliquée très vite à cause de la rapidité avec laquelle elle s'est attachée à Luke Parker. Elle a ensuite dû le vider plusieurs fois avant qu'il ne parte pour de bon. L'ancienne reine de beauté a donné une raison derrière ses sentiments pour lui à Chris Harrison.

"Je n'essaierai jamais de dire que les sentiments que j'avais pour (Luke Parker) n'étaient pas réels parce qu'ils l'étaient", a-t-elle déclaré. «C'était la chose la plus proche que je devais ressentir à première vue. Mais je pense que cela vient en grande partie du fait que je n'étais pas vraiment sûr d'être le bachelorette en premier lieu. »

Elle a poursuivi: «Je me souviens que lorsque j'ai reçu l'appel de (Chris Harrison), j'étais tellement excitée, mais j'avais aussi ce doute de« Oh mon Dieu, les gars vont être déçus? Et puis-je être en mesure de respecter cette norme que je pensais devoir respecter? »»

Brown a dit qu'elle ne regrettait pas d'avoir choisi Jed Wyatt

Sa saison s'est terminée avec sa sélection de Jed Wyatt. Cependant, il a rapidement été révélé qu'il avait une petite amie à la maison. De nombreux fans comprendraient probablement si Brown regrettait d'avoir choisi Wyatt au lieu de Tyler Cameron, mais elle a donné une raison pour laquelle ce n'était pas le cas.

«Je suis devenue beaucoup plus forte en tant que femme tout au long de ma vie, donc je ne veux pas dire que je le regrette. Mais il est plutôt génial », a-t-elle déclaré à Jimmy Kimmel.

Brown a depuis évolué en participant à Danser avec les étoiles et gagner. Maintenant, le temps nous dira ce qu'elle fera après sa tournée avec les acteurs. Une chose qu'elle fait, c'est parler de son expérience de la dernière année.

Elle souhaite parfois avoir protégé son cœur

Hannah Brown assiste à la soirée pré-Emmy hebdomadaire de divertissement 2019 | Leon Bennett / WireImage

La star de téléréalité réfléchit toujours à son temps dans la série. Il y a des choses qu'elle aurait souhaité faire différemment bien qu'il y ait eu de bonnes choses qui découlaient de ses décisions.

"J'ai l'impression que beaucoup de gens ont vécu des situations similaires à la mienne, les stars de la télé-réalité, vous pouvez faire une version emballée de vous-même si vous le souhaitez – je ne travaille pas comme ça", a déclaré Brown à People. "Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas prétendre que je suis heureux ou prétendre devenir émotif quand je ne le suis pas. "

Plus tard, elle a parlé du prix qu'elle avait payé pour avoir été ouvert pendant son voyage. "Parfois, oui, j'aurais aimé protéger mon cœur un peu plus, absolument", a déclaré l'ancienne star de téléréalité. "Mais le fait d'avoir cette connexion humaine en vaut tellement la peine que j'en suis vraiment fier."

On dirait que Brown a beaucoup appris de son expérience. Les fans devront continuer à la suivre pour voir ce qu'elle fera après avoir été à la télé-réalité.