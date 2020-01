La star de ‘The Challenge’, Kailah Casillas, a accusé Cara Maria Sorbello d’avoir copié sa coiffure

Après que Kailah Casillas ait poignardé Cara Maria Sorbello dans The Challenge: Dirty 30, les dames ne se sont jamais entendues. Sorbello aurait même tenté de combattre Casillas sur le tapis rouge de la VMA 2017.

Récemment, la championne du Défi a teint ses cheveux d’une couleur différente, et Casillas s’est adressée à Twitter pour affirmer «sarcastiquement» que Sorbello avait copié son look.

Kailah Casillas | Jason Kempin

Kailah Casillas et Cara Maria Sorbello «Le défi» du bœuf

Initialement issue de Real World: Go Big or Go Home, Kailah Casillas a fait ses débuts au Challenge dans Invasion of the Champions. Même si elle s’est retrouvée en compétition dans la première élimination, la recrue a choqué tout le monde en battant la vétéran Marie Rhoda.

En 2017, elle est revenue pour Dirty 30 et a convaincu Cara Maria Sorbello qu’ils étaient des alliés, seulement pour envoyer l’ancien champion directement en élimination.

Les deux ont fait des va-et-vient sur les médias sociaux pendant un certain temps et ont même eu une confrontation publique après cette saison. Depuis lors, les dames ont participé à deux autres défis ensemble et ne se voient toujours pas face à face.

Je souhaite à Cara le meilleur! Cela n’a rien à voir avec nous.

– Kailah (@kailah_casillas) 22 décembre 2018

Cara Maria Sorbello a tenté de combattre Kailah Casillas

Après la diffusion du Dirty 30, les dames se sont vues sur le tapis rouge de la VMA en août 2017. Selon Casillas, elle, Sorbello et le reste de leur casting ont attendu ensemble dans les coulisses quelques heures avant d’apparaître sur le tapis rouge.

Cependant, Sorbello n’a jamais rien dit à sa co-star. Au lieu de cela, l’ancien champion a attendu qu’ils soient sur le tapis rouge pour affronter Casillas. Son co-vedette Cory Wharton est allé en direct sur Instagram en marchant sur le tapis rouge, et ses téléspectateurs ont entendu les dames se battre.

On entend Sorbello dire à Casillas: “ne partez pas parce que je vais vraiment vous dire”, et les anciens de RW ont répondu: “Vraiment? Je ne fais pas ça maintenant. Passez une bonne nuit. »La championne du Défi a ensuite exigé de sa co-vedette qu’elle« vienne ici », et Casillas lui a dit que ce n’était pas le« moment et le lieu »pour avoir la conversation.

Après le spectacle, Casillas a tweeté: «Je suis tout pour la confrontation, mais il y a un moment et un lieu pour être chic et professionnel. Sortons dehors. Nous avons eu près de deux heures pour nous détendre avec juste notre casting dans les coulisses. Comme je l’ai dit, le tapis rouge n’est pas le moment. Tout le monde était à juste titre embarrassé. »

Sorbello a écrit sur Twitter: “Je suis honnête. Je ne me cache pas. Jamais. “Même si les deux ne se sont jamais adressés par leur nom, il est clair qu’ils se faisaient référence.

Kailah Casillas affirme que Cara Maria Sorbello a volé sa coiffure

Pendant son temps dans l’émission, Casillas a changé plusieurs fois la couleur des cheveux du bleu au rose actuel qu’elle bascule. Sorbello a également teint ses cheveux plusieurs fois et est passée de blonde avec une nuance rouge à un mélange de bleu et de vert.

Casillas a tweeté un abonné qui a complimenté la nouvelle coiffure de Sorbello et a écrit: «Oh mon Dieu, ses cheveux sont bleus? Non, elle veut être moi. »Elle a rapidement suivi son tweet avec« sarcasme »une fois que les adeptes ont commencé à appeler Casillas pour penser qu’elle« possède une coiffure ».

Sorbello n’a pas encore répondu car elle prend une pause du défi et probablement du drame toute l’année qui lui est associé. La saison 35 du défi est diffusée en 2020.