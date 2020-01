La star de “ The Eternals ” a accidentellement renversé ce favori des fans de Marvel pourrait faire son introduction au MCU en 2020

Un membre de la distribution de The Eternals peut avoir révélé qu’un favori des fans de Marvel sera présenté dans un proche avenir. Il y a eu beaucoup de spéculations que Namor le sous-marin apparaîtra dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Des rapports antérieurs avaient fait apparaître le personnage dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais il semble maintenant qu’il pourrait avoir un caméo dans The Eternals en novembre.

La star de “The Eternals” renverse accidentellement le teaser de Namor

Marvel n’a pas confirmé que Namor, alias le roi d’Atlantide,

sera introduit prochainement. Mais un fan a récemment déclaré que The

La star des Eternals Zein al Rafih leur a dit en privé qu’il jouait un jeune

personnage qui a une expérience similaire à Namor dans les bandes dessinées.

“Je joue le rôle d’un enfant dont le père est tué par des monstres marins”,

Rafih aurait déclaré.

L’année dernière, la star de The Eternals Salma Hayek a partagé une photo d’elle posant aux côtés de Rafih et de son autre co-star, Lia McHugh, qui joue Sprite dans le film. Le studio n’a pas révélé qui Rafih joue dans le film, mais il aurait déclaré qu’il apparaîtrait comme une jeune version de son personnage.

Selon We Got This Covered, dans les bandes dessinées, le père de Namor

a été tué par certains Atlantes. Si les rumeurs sont vraies, il est possible que

Rafih apparaîtra comme un jeune Namor dans The Eternals. Il serait alors

remplacé par un acteur plus âgé sur la route (et peut-être même dans The Eternals).

Cela ouvrirait probablement la voie à Marvel pour explorer davantage la

personnage dans un futur film, qu’ils n’ont pas encore annoncé.

Qui sont les déviants?

En attendant d’en savoir plus sur le camée de Namor, il y a un autre grand mystère entourant The Eternals. Il y a quelques semaines, Marvel a publié le synopsis officiel du film, qui nommait les Deviants comme les principaux méchants du film.

Les déviants sont un groupe de méchants qui sont le principal ennemi de

les éternels dans les bandes dessinées. Les déviants sont des créatures déformées qui vivent dans le

souterrain. Ils sont ennemis des Eternels depuis le tout début

et devrait faire de grands méchants dans le prochain film.

Marvel n’a pas révélé quels membres des Deviants apparaîtront

dans le film, mais il y a beaucoup de personnages à la disposition du studio.

En ce qui concerne le synopsis, nous savons que les Eternals

se réunissent après une tragédie pour combattre les déviants, qui ont été mentionnés

comme «l’ennemi le plus ancien de l’humanité».

Quels déviants apparaîtront dans «The Eternals»?

Marvel n’a pas encore confirmé quels Deviants apparaîtront dans The Eternals, mais il y a trois

méchants qui se tiennent au-dessus des autres. Cela inclut Warlord Kro, Ghaur et

Tutinax, alias The Mountain mover.

Contrairement aux Éternels, les Divants n’ont pas la chance de vivre longtemps. Le seigneur de guerre Kro, cependant, fait exception à la règle. Le personnage existe depuis plus de 20 000 ans, et sa peau rouge a conduit certaines personnes à le confondre avec le diable. Il a également eu une romance secrète avec Thena (Angelina Jolie), qui pourrait être une histoire intéressante à explorer.

Ghaur, quant à lui, est un prêtre seigneur des déviants et a utilisé

ses pouvoirs pour contrôler les personnes occupant des postes de direction. Cela comprend le temps

il a repris le corps d’un céleste, la même race qui a créé les éternels.

Enfin, il y a Tutinax, qui est de loin le membre le plus fort du

les déviants. En fait, les capacités de Tutinax rivalisent avec les pouvoirs cosmiques du

Eternals, ce qui en fait un match idéal pour les super-héros.

Kumail Nanjiani s’ouvre sur «The Eternals»

Alors que le tournage de The Eternals touche à sa fin, l’acteur Kumail Nanjiani a récemment dévoilé son intention de rejoindre le MCU. Nanjiani, qui est surtout connu pour son rôle dans la Silicon Valley et a été absolument déchiqueté pour Marvel, a admis qu’il ne pouvait toujours pas croire qu’il avait décroché un rôle dans le MCU.

L’acteur n’a pas trop dévoilé le film à venir, mais

il a dit que The Eternals est plus

d’un projet de science-fiction qu’autre chose.

“C’est vraiment, vraiment une épopée”, a expliqué Nanjiani. “Et son

vraiment une telle histoire de science-fiction. C’est une histoire de super-héros, mais à certains égards,

c’est le plus de science-fiction de tous les films Marvel et c’est le plus épique de tous les

Films Marvel. Et l’histoire s’étend sur des milliers d’années. Donc c’est vraiment pas comme

l’un des autres films Marvel. “

Les fans peuvent regarder Nanjiani en action lorsque The Eternals, avec Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harington, sortira en salles en novembre.