La star de “The Mandalorian” Rosario Dawson a fait son pire film la même année que son plus grand succès

Rosario Dawson arrive enfin dans Star Wars.

La saga Star Wars, semble-t-il, ne peut tout simplement pas satisfaire son fandom. Depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, le discours entourant la «galaxie loin, très loin» a été au mieux source de division et au pire toxique. Tout au long de la trilogie de la suite, les fans ont débattu de la façon dont les réalisateurs J.J. Abrams et Rian Johnson ont suivi l’histoire de la trilogie originale.

Puis vint le Mandalorien. Alors que les films prennent une pause, cette première série Star Wars en direct promet un nouveau départ. La première saison de l’émission a présenté de nouveaux héros et méchants, élargissant la saga de manière intéressante. Mais maintenant, The Mandalorian a ajouté un visage très reconnaissable en tant que personnage bien-aimé de Star Wars.

Rosario Dawson visite les studios SiriusXM | Bonnie Biess / .

Rosario Dawson rejoint la saison 2 de «The Mandalorian»

Dawson fera ses débuts dans The Mandalorian Season 2 en tant que Ahsoka Tano. Le personnage a été présenté sur Star Wars: The Clone Wars en tant que jeune apprenti d’Anakin Skywalker. Mais au cours de cette série ainsi que de Star Wars: Rebels, Ahsoka a développé un public puissant parmi les fans.

Et le casting de Dawson ne vient certainement pas de nulle part. Pendant un certain temps, les fans et Dawson elle-même se sont montrés très explicites à l’idée qu’elle veuille jouer Ahsoka en live. De plus, avec le travail passé de Dawson sur les spectacles Marvel Netflix en tant que Claire Temple, elle a déjà un contact avec Disney. Et, comme elle l’a mentionné sur Entertainment Tonight en octobre 2019, elle a depuis acquis une tonne d’expérience à la télévision.

Au cours des deux dernières années, Dawson n’est pas seulement apparu dans cinq des six émissions Marvel Netflix, y compris des rôles principaux dans Daredevil et Luke Cage. Elle est également apparue sur deux saisons de Jane the Virgin et le nouveau spectacle USA Network Briarpatch. Donc, les morceaux semblent tous alignés pour que Dawson entre dans la saga Star Wars sur sa première série télévisée en direct.

Elle est apparue dans de nombreux films dans les années 2000

Mais bien sûr, Dawson travaille régulièrement au sein de l’industrie depuis la fin des années 1990. Au fil des ans, elle est apparue dans toutes sortes de projets de films. Ceux-ci incluent un certain nombre de classiques cultes, tels que Josie et les Pussycats de 2001. Elle a également travaillé avec Kevin Smith dans Clerks II en 2006 et avec Quentin Tarantino l’année suivante dans Death Proof.

Cependant, l’un des rôles pour lesquels Dawson est peut-être le plus connu est Gail dans Sin City, le réalisateur de Robert Rodriguez, sorti en 2005. Elle a repris cette partie pour la suite de 2014 Sin City: A Dame to Kill for. Et maintenant que Rodriguez est confirmé pour diriger au moins un épisode de The Mandalorian, les fans spéculent qu’il pourrait retrouver Dawson dans l’univers Star Wars.

Mais 2002 a vu sa carrière cinématographique atteindre des sommets et des creux extrêmes

Pourtant, malgré les nombreux crédits de Dawson au cours des deux dernières décennies, elle n’a jamais connu une année aussi polarisée qu’en 2002. Un an seulement après l’échec du box-office de Josie et Pussycat, Dawson a joué avec Will Smith et Tommy Lee Jones en tant que femme. plomb de Men in Black II.

Ce film n’est peut-être pas très apprécié ou quoi que ce soit, mais il reste le plus grand succès financier de la carrière de Dawson. Men in Black II a gagné 190 millions de dollars au Canada et 441 millions de dollars dans le monde. Son deuxième plus gros succès est une autre propriété de bande dessinée, comme elle a exprimé Barbara Gordon dans The Lego Batman Movie de 2017, un succès mondial de 310 millions de dollars.

Mais le mois suivant, après que Men in Black II soit sorti en salles, Dawson est également apparu dans The Adventures of Pluto Nash. Cette comédie de science-fiction d’Eddie Murphy est devenue l’un des flops les plus notoires de tous les temps. Contre un budget de production de 100 millions de dollars, le film n’a fait que 7 millions de dollars dans le monde. Heureusement, la carrière de Murphy et Dawson a rebondi. Mais un seul est sur le point de rejoindre la saga Star Wars.