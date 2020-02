La star du défi Laurel Stucky a révélé qu’elle avait été agressée sexuellement à 21 ans

Il y a dix ans, la recrue Laurel Stucky a fait ses débuts sur The Challenge avec une performance dominante. Même si Laurel avait une attitude intimidante et devenait méchante quand elle buvait, il y avait une force en elle qui dépassait ses années et dépassait ses capacités athlétiques.

Récemment, Laurel s’est rendue sur Instagram pour révéler une histoire tragique sur son passé afin de sensibiliser à l’importance du consentement.

Laurel Stucky | Kevin Mazur

* AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT: CET ARTICLE DISCUTE DE L’AGRESSION SEXUELLE.

Laurel Stucky «Le défi»

En 2010, Laurel Stucky, alors âgée de 25 ans, a fait ses débuts au Challenge dans la 19e saison, Fresh Meat II, en tant que partenaire de Kenny Santucci. Le duo a terminé deuxième et Laurel a reçu 30 000 $.

Elle est revenue pour la prochaine saison, Cutthroat, et a de nouveau terminé deuxième, recevant cette fois 20 000 $. Laurel est revenue à Rivals pour la victoire, mais a terminé deuxième, gagnant 26 000 $.

Dans les agents libres, elle a participé pour la première fois sans partenaire et a finalement remporté le concours et 125 000 $. Après avoir pris une pause pendant quatre saisons, Laurel est revenu pour Invasion of the Champions mais a perdu contre Camila Nakagawa, manquant à peine la troisième place.

Cinq saisons plus tard, Laurel est revenue mais a perdu dans le Proving Ground contre Natalie “Ninja” Duran dans le quatrième épisode. Quelques mois plus tard, elle est apparue sur Ex sur la plage de MTV: Peak of Love en tant qu’ex de Nicole Zanatta, le premier spectacle qu’elle a fait en dehors de The Challenge.

La native du Michigan a fini par ne pas trouver l’amour dans la série car son ex-petite amie avait déménagé, alors ses colocataires l’ont élue hors du sommet.

Laurel Stucky a révélé qu’elle avait été agressée sexuellement à l’âge de 21 ans

Le 28 janvier 2020, Laurel a posté une photo d’elle sur son compte Instagram privé portant un sweat à capuche à la plage et a détaillé une expérience horrible qu’elle a vécue dans sa légende pour partager «l’importance du consentement».

Elle a commencé par admettre qu’elle n’avait partagé son histoire avec personne “en dehors de son cercle d’amis proches”. Laurel a ensuite admis que quelqu’un l’avait agressée sexuellement en tant que vierge à l’âge de 21 ans.

Elle a continué et a expliqué à quoi ressemblait le consentement et a révélé que sa vie avait été “gravement modifiée parce que quelqu’un ne pouvait pas simplement s’assurer que j’étais d’accord avec ce qui se passait.”

Je crois vraiment que vous ne pouvez jamais vous tromper en partageant la vérité – quelle qu’elle soit.

– Laurel Stucky (@laurelstucky) 28 janvier 2020

La star du Challenge a également déclaré qu’elle aurait dit non si la personne lui avait demandé et avait par conséquent du mal à “prendre le contrôle” de ses choix par la suite.

Maintenant que Laurel a sa plate-forme, elle voulait partager son histoire et promouvoir d’autres qui croient la même chose «pour compenser un choix très important qui m’est enlevé.»

Plusieurs de ses co-stars du Challenge ont applaudi son courage pour se présenter, notamment Dee Nguyen, Ashley Mitchell, Jemmye Carroll, Devyn Simone, Aneesa Ferreira et Jennifer West.

via Laurel Stucky Instagram Story

Quelques jours plus tard, Laurel a partagé un message direct qu’elle a reçu d’un abonné qui avait une expérience similaire et a conseillé: «Quand cela m’est arrivé, j’ai pensé que si j’essayais de faire comme si cela ne s’était jamais produit, je pouvais l’effacer. Parler de ce que vous ressentez est si important. Essayez de ne pas faire la même erreur que moi – dites à vos amis, parlez à un étranger, à un thérapeute, écrivez. Parlez pour libérer la douleur. »